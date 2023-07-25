Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến 'bại trận' trước Trường Phong Độ ở một điểm?

Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính đã ‘nhảy dù’ lên sóng, nhậnđược nhiều sự quan tâm của khán giả. Mặc dù lập nhiều thành tích từ khi lên sóng nhưng dự án này vẫn ‘bại trận’ trước Trường Phong Độ (Bạch Kính Đình – Tống Dật) trên bảng tổng kết thương vụ.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước bảng tổng kết số lượng thương vụ của hai bộ phim Ngọc Cốt Dao và Trường Phong Độ. Theo đó, Trường Phong Độ đã chiếu hết 40 tập có tổng cộng 249 quảng cáo từ 41 thương hiệu, với tổng thời gian quảng cáo là 2243 giây. Trong khi đó, Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn lại ghi nhận số thương vụ thấp hơn hẳn. Trong 28 tập đã lên sóng, Ngọc Cốt Dao thu hút 107 quảng cáo từ 17 thương hiệu, với tổng thời gian quảng cáo là 1128 giây.

Dù Tiêu Chiến là ‘đỉnh lưu’ nhưng phim của anh có thành tích thua xa với phim của dàn cast kém tiếng hơn. Nhiều khán giả cho rằng đây là hậu quả của việc Ngọc Cốt Dao bị nền tảng Tencent bỏ mặc không tập trung quảng bá.

Mặc dù vậy, Tiêu Chiến vẫn được đánh giá cao qua diễn xuất lần này trong Ngọc Cốt Dap. Theo đó, anh được khen phù hợp khi hóa thân trong tạo hình của thế tử Thời Ảnh. Anh được khen có phong thái nhẹ nhàng, toát ra được vẻ tiêu dao, thoát tục. Diễn xuất có hồn, biểu cảm được thể hiện qua ánh mắt khá tinh tế.

Đặc biệt, ở phân cảnh phát hiện ra mẹ mình đã qua đời, Tiêu Chiến đã thể hiện được nỗi đau khổ của nhân vật Thời Ảnh rất cảm xúc và tinh tế. Có thể nói nhờ vai diễn này, Tiêu Chiến đã có thêm một vai diễn nữa thành công trong sự nghiệp.