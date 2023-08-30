Fan mừng hụt vì Tiêu Chiến lỡ hẹn cùng Miss Grand Phayao 2024, không có khoảnh khắc 'mỹ nam hội tụ' cùng nam thần xứ Hàn

Sao quốc tế 30/08/2023 09:27

Tiêu Chiến là đỉnh lưu Cbiz, vì vậy thông tin anh tham gia với tư cách khách mời tại 1 cuộc thi hoa hậu Thái Lan đã khiến fan hâm mộ vô cùng trông ngóng.

Mới đây, fan hâm mộ phim Trung tại xứ sở Chùa Vàng đã vô cùng hào hứng và được phen xôn xao khi xuất hiện thông tin Tiêu Chiến sẽ xuất hiện với vai trò khách mời trong một cuộc thi hoa hậu tỉnh của Thái Lan – Miss Grand Phayao 2024.

Đặc biệt, theo thông tin được lan truyền, không chỉ Tiêu Chiến, còn có 3 sao nam đình đám khác là Lee Dong Wook, Bi Rain và Quách Phú Thành. Cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì độ “chịu chơi” của cuộc thi hoa hậu trên nếu như mời được dàn mỹ nam nổi tiếng này. Đồng thời người hâm mộ cũng vô cùng háo hức chờ đợi màn hội tụ của những cực phẩm từ đất nước tỷ dân và xứ sở kim chi.

Fan mừng hụt vì Tiêu Chiến lỡ hẹn cùng Miss Grand Phayao 2024, không có khoảnh khắc 'mỹ nam hội tụ' cùng nam thần xứ Hàn - Ảnh 1

Tuy nhiên, trong tối 28/8, studio của Tiêu Chiến đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin tức trên. Trước mắt, nam diễn viên đang tập trung quay phim điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu, lịch trình quốc tế trong năm lẫn sang năm 2024 đều chưa có.

Fan mừng hụt vì Tiêu Chiến lỡ hẹn cùng Miss Grand Phayao 2024, không có khoảnh khắc 'mỹ nam hội tụ' cùng nam thần xứ Hàn - Ảnh 2

Đồng thời, bộ phim truyền hình do Tiêu Chiến đóng chính – Nắng Gắt Bên Tôi cũng chuẩn bị lên sóng CCTV trong tháng 9. 

Nắng Gắt Bên Tôi có nội dung xoay quanh chuyện tình của Thịnh Dương (Tiêu Chiến) và Giản Băng (Bạch Bách Hà). Trong khi Thịnh Dương là chàng trai trẻ mới ra đời làm nghề thiết kế thì Giản Băng đã là đạo diễn có tiếng trong ngành giải trí

Fan mừng hụt vì Tiêu Chiến lỡ hẹn cùng Miss Grand Phayao 2024, không có khoảnh khắc 'mỹ nam hội tụ' cùng nam thần xứ Hàn - Ảnh 3

Cả hai vô tình gặp nhau khi Giản Băng mới ly hôn còn Thịnh Dương đang đắm chìm trong tình đơn phương. Cả hai sưởi ấm, an ủi, giúp đỡ lẫn nhau và rơi vào lưới tình.

Tiêu Chiến sinh năm 1991, nam thần là thành viên của nhóm nhạc nam X-NINE. Từ năm 8 tuổi, nam diễn viên đã được học vẽ và đàn violin.

Trước khi dấn thân vào còn đường diễn xuất, Tiêu Chiến theo học Học viện Thiết kế – Nghệ thuật thuộc Đại học Công thương Trùng Khánh. Sau khi tốt nghiệp, anh đã đầu quân cho một công ty thiết kế.

Năm 2015, Tiêu Chiến tham gia chương trình thực tế X-Fire. Kể từ đó, trong vai trò thần tượng âm nhạc, anh chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật.

Fan mừng hụt vì Tiêu Chiến lỡ hẹn cùng Miss Grand Phayao 2024, không có khoảnh khắc 'mỹ nam hội tụ' cùng nam thần xứ Hàn - Ảnh 4

Tới năm 2016, mỹ nam sinh năm 1991 đảm nhận vị trí giọng ca chính trong nhóm nhạc thần tượng X-NINE song sự nghiệp làm ca sĩ của anh không mấy khởi sắc. Cùng năm đó, nam ca sĩ tham gia diễn xuất với vai diễn đầu tiên là nam chính Phương Thiên Trạch trong bộ phim truyền hình Siêu tinh tinh học viện và vai khách mời trong bộ phim tình cảm lãng mạn Tình yêu vượt thời gian 2. Kể từ đó, nam thần liên tục tham gia nhiều bộ phim và đánh dấu sự thành công trong nghiệp diễn xuất.

Với chiều cao nổi trội 1m83 cùng gương mặt điển trai, Tiêu Chiến hiện đang là cái tên được yêu thích nhất nhì làng giải trí hoa ngữ, được nhiều biên kịch, đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" và sở hữu lượng fan đông đảo. 

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Cộng đồng mạng đang lan truyền thông tin Bạch Kính Đình đang được nhắm vào vai chính của bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Nắng Gắt, trước đó còn có đồn thổi rằng nam thần Tiêu Chiến là người thủ vai.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến sao hoa ngữ Nắng Gắt Bên Tôi Cbiz sao Trung

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