Tiêu Chiến bị một mỹ nam 'giành giật' vai trong phim chuyển thể của Cố Mạn

Sao quốc tế 29/08/2023 15:26

Cộng đồng mạng đang lan truyền thông tin Bạch Kính Đình đang được nhắm vào vai chính của bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Nắng Gắt, trước đó còn có đồn thổi rằng nam thần Tiêu Chiến là người thủ vai.

Bạch Kính Đình là diễn viên mới nổi của làng giải trí Hoa ngữ. Anh được khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài thư sinh ấm áp cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời. Bạch Kính Đình thường xuyên được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng vào những dự án phim thanh xuân. Các dự án phim của nam diễn viên ít nhiều đều được đánh giá cao về mật độ phủ sóng lẫn nhiệt độ quan tâm.  

Tiêu Chiến bị một mỹ nam 'giành giật' vai trong phim chuyển thể của Cố Mạn - Ảnh 1
Bạch Kính Đình là diễn viên mới nổi của làng giải trí Hoa ngữ.
Tiêu Chiến bị một mỹ nam 'giành giật' vai trong phim chuyển thể của Cố Mạn - Ảnh 2
Bạch Kính Đình thường xuyên được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng vào những dự án phim thanh xuân.

Mới đây, bài viết của một tài khoản đã chia sẻ thông tin về việc nam thần này đang được nhắm vào vai chính bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Nắng Gắt của tác giả tiểu thuyết Cố Mạn. Vai diễn lần này sẽ đánh dấu một bước chuyển mình của Bạch Kính Đình nếu thông tin này là chính xác.

Tiêu Chiến bị một mỹ nam 'giành giật' vai trong phim chuyển thể của Cố Mạn - Ảnh 3
Co thông tin Bạch Kính Đình đang được nhắm vào vai chính bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Nắng Gắt của tác giả tiểu thuyết Cố Mạn.

Tuy nhiên, đến hiện tại thông tin về các vai diễn vẫn chưa có gì chắc chắn, hiện phía Bạch Kính Đình cũng chưa phản hồi về thông tin này. Trước đó, còn có tin đồn Tiêu Chiến sẽ tham gia đóng chính bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám này. Tuy nhiên, anh chàng bất ngờ nhận về nhiều lời chê bai từ cộng đồng mạng vì diễn xuất chưa xứng tầm với một tác phẩm chuyển thể nổi tiếng.  

Tiêu Chiến bị một mỹ nam 'giành giật' vai trong phim chuyển thể của Cố Mạn - Ảnh 4
Trước đó, còn có tin đồn Tiêu Chiến sẽ tham gia đóng chính bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám này.

Nắng gắt (Tôi như ánh dương rực rỡ) là một tác phẩm đứng thứ 69 trong top 100 truyện bán chạy nhất năm 2014. Truyện mang đậm phong cách lãng mạn nhẹ nhàng và khó quên của Cố Mạn. Cách đây không lâu, có thông tin là Tencent đã mua bản quyền chuyển thể tiểu thuyết này thành phim, đó là lí do Cố Mạn đã nhanh chóng hoàn thành tiểu thuyết gốc. 

Nhắc đến nhà văn Cố Mạn, rất nhiều khán giả đều đã quá quen thuộc với cái tên này. Cố Mạn trở thành một trong những cây bút hot nhất trên màn ảnh xứ Trung. 

Tiêu Chiến bị một mỹ nam 'giành giật' vai trong phim chuyển thể của Cố Mạn - Ảnh 5
Cố Mạn trở thành một trong những cây bút hot nhất trên màn ảnh xứ Trung. 

Đặc biệt, những tiểu thuyết của Cố Mạn như Bên nhau trọn đời, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên hay Em là niềm kiêu hãnh của anh, Sam Sam đến rồi đều sở hữu lượng fan hùng hậu. Khi chuyển thể thành phim truyền hình, được đông đảo khán giả đón nhận, danh tiếng và rating của những bộ phim này cũng vô cùng tốt.

Tiêu Chiến bị một mỹ nam 'giành giật' vai trong phim chuyển thể của Cố Mạn - Ảnh 6
Những tiểu thuyết của Cố Mạn khi chuyển thể đều được công chúng đón nhận.
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Từ khóa:   Bạch Kính Đình Tiêu Chiến sao Hoa ngữ cbiz tiểu thuyết Cố Mạn

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