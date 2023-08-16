Paparazzi khẳng định chuyện tình yêu của Bạch Kính Đình và Tống Dật 'thật không thể thật hơn'

Trong livestream mới đây, một paparazzi nổi tiếng cho biết gần đây, Bạch Kính Đình đã tới Hoành Điếm, ghé qua mua đồ ăn rồi đến thẳng nơi Tống Dật ở. Người này cũng khẳng định cặp đôi này yêu đương thật không thể thật hơn: “Bạch Kính Đình với Tống Dật ấy à, chúng ta cứ chờ họ công khai, đăng ký kết hôn và sinh con là xong. Hai người họ thật đến mức không thể thật hơn được nữa rồi”, đồng thời gửi đến cặp đôi lời chúc phúc chân thành nhất”.

Được biết, vào cuối năm 2022, có nguồn tin Bạch Kính Đình và Tống Dật đang hẹn hò. Theo đó, Bạch Kính Đình đã đưa bạn gái hơn 4 tuổi về ra mắt bố mẹ. Sau bữa cơm gia đình, cả 2 đưa nhau về căn hộ Bạch Kính Đình mới mua. Trong ngày sinh nhật Tống Dật, đôi tình nhân cũng ở bên nhau. Mối quan hệ của Bạch Kính Đình và Tống Dật đều được bố mẹ ủng hộ. Cặp đôi rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, Bạch Kính Đình thậm chí còn từng nhuộm tóc tím theo lễ phục bạn gái mặc khi dự sự kiện.

Không những thế, có nguồn tin từ chuyên gia trang điểm cho giới nghệ sĩ tiết lộ Bạch Kính Đình và Tống Dật đã bí mật kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Khán giả dành nhiều lời chúc phúc và mong chờ đám cưới của cặp sao vì họ đều là những diễn viên tài năng, đời tư không ồn ào. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là thông tin chưa được kiểm chứng. Hiện tại, cả Bạch Kính Đình và Tống Dật đều chưa lên tiếng về tin đồn này.

Không những thế, thời gian gần đây, dự án Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật đóng chính đã công chiếu và nhận về thành tích tốt khi kết thúc. Trong quá trình lên sóng dù không quảng bá chiêu thương hay PR nhưng phim vẫn có được 'nhiệt' miễn phí từ câu chuyện 'phim giả tình thật' của Bạch Kính Đình và Tống Dật.