Netizen đòi 'giải cứu' Bạch Kính Đình vì sắp sửa nên duyên với Angelababy trong dự án mới của nhà sản xuất phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi

Sao quốc tế 02/08/2023 12:06

Thông tin Bạch Kính Đình sắp sửa nên duyên với Angelababy trong dự án mới của nhà sản xuất phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi khiến nhiều netizen lo lắng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Xương Rồng Đốt Rương đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dự án đang nhắm tới Bạch Kính ĐìnhAngelababy đóng chính. Dự án do bộ đôi đạo diễn Lý Mộc Qua và NSX Giả Sĩ Khải cầm trịch.

Netizen đòi 'giải cứu' Bạch Kính Đình vì sắp sửa nên duyên với Angelababy trong dự án mới của nhà sản xuất phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 1

Ngay khi nhận được thông tin này, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho ‘an nguy’ của Bạch Kính Đình, thậm chí còn khuyên anh chàng .chạy ngay đi’. Được biết, nguyên nhân của sự việc này xuất phát từ việc liên quan đến diễn xuất của nữ chính Angelababy cùng ‘tên tuổi’ của đạo diễn và nhà sản xuất cầm trịch dự án này.

Netizen đòi 'giải cứu' Bạch Kính Đình vì sắp sửa nên duyên với Angelababy trong dự án mới của nhà sản xuất phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 2

Theo đó, bộ đôi đạo diễn Lý Mộc Qua và NSX Giả Sĩ Khải từng gây chú ý khi cầm trịch dự án ‘thảm họa’ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Được biết, dự án này từng được nhiều khán giả kì vọng nhưng khi lên sóng lại biến thành thất vọng vì gây ức chế cho người xem. Về nội dung phim có quá nhiều bất cập, từ diễn xuất cho tới cách triển khai tình tiết kịch bản. Chính vì thế, phim của bộ đôi đạo diễn – này cùng với cặp diễn viên chính là Dương Dương và Vương Sơ Nhiên bị 'ném đá' rất nhiều.

Netizen đòi 'giải cứu' Bạch Kính Đình vì sắp sửa nên duyên với Angelababy trong dự án mới của nhà sản xuất phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 3Netizen đòi 'giải cứu' Bạch Kính Đình vì sắp sửa nên duyên với Angelababy trong dự án mới của nhà sản xuất phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 4

Còn về Angelababy được đánh giá là ‘bình hoa di động’. Từ khi bước chân vào diễn xuất đến nay, cô nàng bị chê diễn xuất yếu kém, cảm xúc thái hóa, thường xuyên trợn mắt. Cô không tạo nên sức sống cho nhân vật, phân cảnh của cô trôi qua mà không đọng lại gì trong tâm trí khán giả. Thậm chí, cô còn được cho là đóng phim nào flop phim đó. Trong năm nay, 2 dự án Mộ Sắc Tâm Ước và Trần Duyên của cô nàng đã lên sóng và nhận về kết quả khá tệ.

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