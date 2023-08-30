Phim của Tiêu Chiến chuẩn bị lên đài vào tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc vẫn 'đắp chiếu' vì lý do này

Trong năm 2023 này, Tiêu Chiến chắn chắn nắm trong tay cả 3 phim đã và sắp chiếu.

Sau khi 2 phim Ngọc cốt dao và Vùng biển trong mơ ấy đã được lên sóng năm nay, Tiêu Chiến lại tiếp tục có thêm phim mới ấn định liệu chiếu. Bộ phim "Nắng gắt bên tôi" của Tiêu Chiến dự kiến lên sóng trên đài CCTV trong tháng 9 tới. Điều này khiến không ít khán giả bất ngờ khi trong 1 năm, Tiêu Chiến có đến 3 phim được chiếu. Đây là điều mà không phải ngôi sao nào cũng làm được.

Không chỉ có xuất chiếu đài, phim còn được phát sóng đồng thời trên cả hai nền tảng khác là iQiyi và Tencent.

Trong khi đó, những bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc đã quay xong khá lâu nhưng cho đến hiện tại, thông tin về lịch chiếu vẫn "biệt vô âm tín". Phim của Triệu Lệ Dĩnh - Dữ phượng hành và Bạch Lộc - Ninh an như mộng đang dính 1 số ồn ào liên quan đến diễn viên phụ.

Tuy nhiên, trước đó, các phim này quay xong khá lâu nhưng vẫn mãi chưa được phát sóng dù danh tiếng của hai tiểu hoa đán này cũng không phải kém.

Bộ phim "Nắng gắt bên tôi" có nội dung xoay quanh chuyện tình của Thịnh Dương (Tiêu Chiến) và Giản Băng (Bạch Bách Hà). Trong khi Thịnh Dương là chàng trai trẻ mới ra đời làm nghề thiết kế thì Giản Băng đã là đạo diễn có tiếng trong ngành giải trí. Cả hai vô tình gặp nhau khi Giản Băng mới ly hôn còn Thịnh Dương đang đắm chìm trong tình đơn phương. Cả hai đến với nhau vì sự đồng cảm.

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị? Thành danh với các bộ phim Hoa ngữ được đầu tư, Tiêu Chiến vẫn đang giữ được phong độ của mình khi liên tục có thêm hàng loạt những kỉ lục mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-cua-tieu-chien-chuan-bi-len-ai-vao-thang-9-trieu-le-dinh-va-bach-loc-van-ap-chieu-vi-ly-do-nay-613360.html