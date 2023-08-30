Phim của Tiêu Chiến chuẩn bị lên đài vào tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc vẫn 'đắp chiếu' vì lý do này

Sao quốc tế 30/08/2023 16:40

Trong năm 2023 này, Tiêu Chiến chắn chắn nắm trong tay cả 3 phim đã và sắp chiếu.

Sau khi 2 phim Ngọc cốt dao và Vùng biển trong mơ ấy đã được lên sóng năm nay, Tiêu Chiến lại tiếp tục có thêm phim mới ấn định liệu chiếu. Bộ phim "Nắng gắt bên tôi" của Tiêu Chiến dự kiến lên sóng trên đài CCTV trong tháng 9 tới. Điều này khiến không ít khán giả bất ngờ khi trong 1 năm, Tiêu Chiến có đến 3 phim được chiếu. Đây là điều mà không phải ngôi sao nào cũng làm được.

Không chỉ có xuất chiếu đài, phim còn được phát sóng đồng thời trên cả hai nền tảng khác là iQiyi và Tencent.

Phim của Tiêu Chiến chuẩn bị lên đài vào tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc vẫn 'đắp chiếu' vì lý do này - Ảnh 1

Trong khi đó, những bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc đã quay xong khá lâu nhưng cho đến hiện tại, thông tin về lịch chiếu vẫn "biệt vô âm tín". Phim của Triệu Lệ Dĩnh - Dữ phượng hành và Bạch Lộc - Ninh an như mộng đang dính 1 số ồn ào liên quan đến diễn viên phụ.

Tuy nhiên, trước đó, các phim này quay xong khá lâu nhưng vẫn mãi chưa được phát sóng dù danh tiếng của hai tiểu hoa đán này cũng không phải kém. 

Phim của Tiêu Chiến chuẩn bị lên đài vào tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc vẫn 'đắp chiếu' vì lý do này - Ảnh 2

Bộ phim "Nắng gắt bên tôi" có nội dung xoay quanh chuyện tình của Thịnh Dương (Tiêu Chiến) và Giản Băng (Bạch Bách Hà). Trong khi Thịnh Dương là chàng trai trẻ mới ra đời làm nghề thiết kế thì Giản Băng đã là đạo diễn có tiếng trong ngành giải trí. Cả hai vô tình gặp nhau khi Giản Băng mới ly hôn còn Thịnh Dương đang đắm chìm trong tình đơn phương. Cả hai đến với nhau vì sự đồng cảm.

Phim của Tiêu Chiến chuẩn bị lên đài vào tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc vẫn 'đắp chiếu' vì lý do này - Ảnh 3

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị?

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị?

Thành danh với các bộ phim Hoa ngữ được đầu tư, Tiêu Chiến vẫn đang giữ được phong độ của mình khi liên tục có thêm hàng loạt những kỉ lục mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị?

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị?

Cẩm Tú An Ninh của 'anh trai' Dương Tử và 'người tình màn ảnh' Tiêu Chiến chính thức đóng máy

Cẩm Tú An Ninh của 'anh trai' Dương Tử và 'người tình màn ảnh' Tiêu Chiến chính thức đóng máy

Fan mừng hụt vì Tiêu Chiến lỡ hẹn cùng Miss Grand Phayao 2024, không có khoảnh khắc 'mỹ nam hội tụ' cùng nam thần xứ Hàn

Fan mừng hụt vì Tiêu Chiến lỡ hẹn cùng Miss Grand Phayao 2024, không có khoảnh khắc 'mỹ nam hội tụ' cùng nam thần xứ Hàn

Hậu phát sóng, Liên Hoa Lâu tiếp tục đại bạo, Thành Nghị sắp đuổi kịp Tiêu Chiến - La Vân Hi?

Hậu phát sóng, Liên Hoa Lâu tiếp tục đại bạo, Thành Nghị sắp đuổi kịp Tiêu Chiến - La Vân Hi?

Tiêu Chiến - Bạch Bách Hà đón tin vui, Nắng Gắt Bên Tôi chuẩn bị lên sóng?

Tiêu Chiến - Bạch Bách Hà đón tin vui, Nắng Gắt Bên Tôi chuẩn bị lên sóng?

Tiêu Chiến bị một mỹ nam 'giành giật' vai trong phim chuyển thể của Cố Mạn

Tiêu Chiến bị một mỹ nam 'giành giật' vai trong phim chuyển thể của Cố Mạn

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau