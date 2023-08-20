Gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Tiêu Chiến, nhưng Nhậm Mẫn lại nhận được lời khen vì điều này

Sao quốc tế 20/08/2023 18:30

Tái xuất màn ảnh với tựa phim Cẩm Tú An Ninh, Nhậm Mẫn đóng cặp với nam chính Trường Tương Tư - Trương Vãn Ý. 

Từ lúc Ngọc cốt dao phát sóng đến khi kết thúc, khán giả thường xuyên tranh cãi về nữ chính Nhậm Mẫn vì gương mặt kém sắc, thân hình mập, không xứng với nam chính Tiêu Chiến. Dân mạng Trung Quốc nhận định nữ diễn viên vô trách nhiệm, không quan tâm đến việc quản lý cân nặng trong quãng thời gian quay phim.

 

Cách Nhậm Mẫn phản hồi trước làn sóng chỉ trích càng đẩy cô vào thế bất lợi. Cụ thể, nữ diễn viên đã quay một video nhằm chỉ ra bản thân không xấu, đổ thừa bị đội hóa trang, phục trang của đoàn phim hãm hại. Cũng trong clip này, cô còn nhầm tên một phim khác mình tham gia từ Tháng năm rực rỡ thành Người đuổi theo ánh sáng. Nhiều người cho rằng EQ của Nhậm Mẫn kém, công khai "đâm sau lưng" các đoàn làm phim cô đã và đang hợp tác.

Gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Tiêu Chiến, nhưng Nhậm Mẫn lại nhận được lời khen vì điều này - Ảnh 1

Mới đây, tái xuất màn ảnh với tựa phim Cẩm Tú An Ninh, được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng. Trong phim, Nhậm Mẫn đóng cặp với nam chính Trường Tương Tư - Trương Vãn Ý

Theo chia sẻ từ ê-kíp làm phim, vai diễn lần này được “đo ni đóng giày” cho Nhậm Mẫn và Trương Vãn Ý. Điều này càng khiến khán giả thêm mong chờ ngày phim lên sóng.

Gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Tiêu Chiến, nhưng Nhậm Mẫn lại nhận được lời khen vì điều này - Ảnh 2Gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Tiêu Chiến, nhưng Nhậm Mẫn lại nhận được lời khen vì điều này - Ảnh 3Gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Tiêu Chiến, nhưng Nhậm Mẫn lại nhận được lời khen vì điều này - Ảnh 4

Cẩm Tú An Ninh vẫn đang trong quá trình ghi hình, công tác bảo mật của phim rất tốt nên không có quá nhiều cảnh quay bị tiết lộ ra ngoài. Trong một số hình ảnh hiếm hoi vừa được lan truyền, Nhậm Mẫn và Trương Vãn Ý gây ấn tượng với cử chỉ tình tứ dành cho đối phương. Cả hai được khen bởi phản ứng hóa học tốt, cùng tạo hình cổ trang đẹp mắt. 

Gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Tiêu Chiến, nhưng Nhậm Mẫn lại nhận được lời khen vì điều này - Ảnh 5

Cẩm Tú An Ninh xoay quanh La Thận Viên - đứa con thứ bị ruồng bỏ nên có tính tình khó ưa. Bỗng một ngày, La Thận Viên lại thành danh vang dội, rồi gặp gỡ thiên kim tiểu thư cao ngạo La Nghi Ninh. Ban đầu cả hai lợi dụng nhau, thế nhưng dần dần nảy sinh tình cảm và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

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Từ sau khi ra mắt, nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra xoay quanh vai nam chính của bộ phim "Trường tương tư".

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