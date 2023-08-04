Bazaar tung loạt ảnh họa báo của Dương Tử và Trương Vãn Ý: Nhan sắc couple Trường Tương Tư gây sốt!

Sao quốc tế 04/08/2023 14:55

Dương Tử và Trương Vãn Ý đang gây sốt cõi mạng khi cùng thực hiện bộ ảnh với Bazaar.

Lên sóng được hơn 10 ngày nhưng “Trường tương tư” đã thiết lập nhiều thành tích xuất sắc, giúp nền tảng Tencent lấy lại phong độ trong đường đua phim Hoa ngữ.

Tính đến nay, “Trường tương tư” đã lập 7 kỷ lục mới trong năm 2023, là phim phá các cột mốc nhiệt độ 30.000, 31.000 và 32.000 nhanh nhất và cũng là con số cao nhất trong năm nay của Tencent. Trước “Trường tương tư”, các phim trên nền tảng này không được khán giả chú ý quá nhiều, thậm chí bị cho là thất bại.

Bên cạnh đó, “Trường tương tư” còn có 2 con số thống trị toàn nền tảng là chỉ số Wechat và điểm số phim năm 2023 trên Weibo (8,8/10).

Những ngày qua, “Trường tương tư” đã nhanh chóng phá vỡ cột mốc "đạn mạt" (fanvote) 100 triệu chỉ trong chưa đầy 1 tuần, nhanh nhất trong năm nay.

Bazaar tung loạt ảnh họa báo của Dương Tử và Trương Vãn Ý: Nhan sắc couple Trường Tương Tư gây sốt! - Ảnh 1

Với sức nóng của dàn diễn viên chính, mới đây tạp chí Bazaar đã hợp tác cùng Dương Tử Trương Vãn Ý trong loạt ảnh vô cùng thần thái. 

Ngay khi đăng tải, bộ ảnh đã nhận về phản hồi rất tốt từ CĐM vì độ đẹp đôi của cả hai. 

Bazaar tung loạt ảnh họa báo của Dương Tử và Trương Vãn Ý: Nhan sắc couple Trường Tương Tư gây sốt! - Ảnh 2Bazaar tung loạt ảnh họa báo của Dương Tử và Trương Vãn Ý: Nhan sắc couple Trường Tương Tư gây sốt! - Ảnh 3

Bazaar tung loạt ảnh họa báo của Dương Tử và Trương Vãn Ý: Nhan sắc couple Trường Tương Tư gây sốt! - Ảnh 4Bazaar tung loạt ảnh họa báo của Dương Tử và Trương Vãn Ý: Nhan sắc couple Trường Tương Tư gây sốt! - Ảnh 5Bazaar tung loạt ảnh họa báo của Dương Tử và Trương Vãn Ý: Nhan sắc couple Trường Tương Tư gây sốt! - Ảnh 6

Trường Tương Tư xoay quanh mối quan hệ của Tiểu Yêu (Dương Tử) và 3 người đàn ông tài hoa là Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu, Thương Huyền (nguyên tác là Chuyên Húc). Nàng chính là Vương cơ của Cao Tân nhưng phải lưu lạc nơi đại hoang, trải qua trăm năm gian khổ, mất đi thân phận lẫn dung mạo.

Theo nguyên tác, ban đầu, Tiểu Yêu sống dưới thân phận của Văn Tiểu Lục, một nam nhi làm nghề thầy thuốc. Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi đóng) là nam chính bởi anh là người Tiểu Yêu đem lòng yêu và cuối cùng thành đôi với cô. Những ngày tháng tại trấn Thanh Thủy trôi qua khá yên bình, Văn Tiểu Lục vô tình cứu được Từ Sơn Cảnh là công tử của Thanh Khâu, thời gian bên cạnh nhau hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ đóng) là người yêu Tiểu Yêu đơn phương. Đây cũng là nhân vật được đông đảo độc giả yêu thích, bởi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại có một trái tim ấm áp. Tương Liễu yêu Tiểu Yêu vô điều kiện, dạy cô bắn cung để cô có thể tự bảo vệ mình, biến cô thành cô gái của đại dương để cô có thể tự do bơi trong nước, bảo vệ người mà cô yêu để về sau cô có người nương tựa.

Bazaar tung loạt ảnh họa báo của Dương Tử và Trương Vãn Ý: Nhan sắc couple Trường Tương Tư gây sốt! - Ảnh 7Bazaar tung loạt ảnh họa báo của Dương Tử và Trương Vãn Ý: Nhan sắc couple Trường Tương Tư gây sốt! - Ảnh 8

Còn Thương Huyền (Trương Vãn Ý đóng) là biểu ca đem lòng yêu Tiểu Yêu, cố gắng chiếm lấy trái tim cô, nhưng thất bại. Thương Huyền dưới áp lực thống nhất thiên hạ phải ẩn nhẫn thế lực. Bởi vì muốn tìm kiếm Tiểu Yêu, Thương Huyền đã đi khắp đại hoang, cuối cùng đến trấn Thanh Thủy nơi Tiểu Yêu đang ở. Văn Tiểu Lục cùng Thương Huyền nhiều lần chạm mặt nhưng diện mạo đã thay đổi hoàn toàn khác biệt khiến Thương Huyền không thể nào nhận ra được biểu muội mà y rất mực yêu thương. Trải qua nhiều sóng gió và nguy nan, Tiểu Yêu mới nhận ra Thương Huyền, khôi phục thân phận Cơ vương.

Để thống nhất thiên hạ, Thương Huyền nung nấu ý định đoạt ngôi vị, Tương Liễu vì nghĩa chết trên sa trường. Tiểu Yêu sau khi giúp Thương Huyền hoàn thành đại nghiệp đã cùng Đồ Sơn Cảnh quy ẩn giang hồ. Với mong muốn được sánh đôi nhưng không thành, Thương Huyền đem tất cả tinh thần tập trung vào việc trị nước an dân. Vì Thương Huyền biết rằng chỉ có thiên hạ thái bình, Tiểu Yêu của mình mới được hạnh phúc, an khang trọn vẹn.

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