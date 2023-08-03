Trường Tương Tư 'càn quét' mọi bảng xếp hạng nhiệt độ, Dương Tử tiếp tục đón tin vui sau màn khoá môi bạn diễn ngọt lịm

Nhân vật Tiểu Yêu do diễn viên Dương Tử thủ vai đang "phá nhiệt" nhiều bảng xếp hạng.

Ở thời điểm hiện tại, không thể phủ nhận rằng Trường Tương Tư đang là dự án phim Hoa ngữ hot nhất nhì làng giải trí xứ Trung. Màn hợp tác đầy thú vị giữa Dương Tử và dàn mỹ nam tuyệt sắc mang đến cho người xem nhiều bất ngờ, cũng như choáng ngợp với chất lượng đầu tư về bối cảnh, nội dung lẫn diễn xuất không chỉ tròn vai mà còn được đánh giá là xuất thần.

Trường Tương Tư đã thiết lập nhiều kỷ lục cực khủng. Tính đến nay, bộ phim đã lập 7 kỷ lục mới trong năm 2023, là phim phá các cột mốc nhiệt độ 30.000, 31.000 và 32.000 nhanh nhất và cũng là con số cao nhất trong năm nay của Tencent. Trường Tương Tư cũng đang có 2 con số thống trị toàn nền tảng là chỉ số Wechat và điểm số phim năm 2023 trên Weibo (8,8/10). Trường Tương Tư ã nhanh chóng phá vỡ cột mốc "đạn mạt" (fanvote) 100 triệu chỉ trong chưa đầy 1 tuần, nhanh nhất trong năm nay và được công nhận là bộ phim hot nhất chiếu dịp Hè trong vòng 2 năm trở lại đây, vươn lên thống trị và bỏ xa các đối thủ như Trường Phong Độ, Ngọc Cốt Dao...

Riêng nhân vật Tiểu Yêu do diễn viên Dương Tử thủ vai cũng "phá nhiệt" nhiều bảng xếp hạng. Nhiệt độ nhân vật Tiểu Yêu trên Tencent Video phá 10 triệu. Đây là lần đầu tiên có nữ nhân vật phá mốc này ở Tencent Video. Không chỉ vậy, ở nhiều bảng xếp hạng khác, nhiệt độ của nàng tiểu hoa lứa 90 này cũng đang tăng không ngừng. Chẳng hạn như: Chỉ số chiếu mạng đứng đầu với 89.91. Chỉ số thảo luận toàn mạng datawin No.1 đạt 2.665; Điểm nhiệt độ Maoyan NO.1 đạt 9804.41; Lượt view Vân Hợp NO.1 đạt 85.07 triệu;... Trước khi Trường Tương Tư phát sóng, khán giả không đặt kì vọng quá nhiều vào Dương Tử. Nguyên nhân một phần vì phong độ diễn xuất của Dương Dương vài năm trở lại đây không ổn định. Nữ diễn viên thường xuyên bị chê bai vì gương mặt đơn cứng, biểu cảm thiếu cảm xúc. Tuy nhiên, khi Trường Tương Tư lên sóng, nàng tiểu hoa đã có cú trở mình ngoạn mục. Thậm chí, truyền thông Hoa ngữ còn đánh giá, nhân vật Tiểu Yêu của Dương Tử là một trong những vai thành công hàng đầu của mỹ nhân họ Dương trong vài năm trở lại đây.

Trường Tương Tư gây bão, dàn diễn viên tăng fan nhưng Dương Tử bất ngờ đứng bét bảng Trường Tương Tư với sự tham gia của Dương Tử, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi và Trương Vãn Ý hiện đang “càn quét” mọi bảng xếp hạng nhiệt độ giải trí xứ Trung

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