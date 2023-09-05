Liệu 'Khánh dư niên 2' có chịu nhiều áp lực vì thiếu đi 'đỉnh lưu' Tiêu Chiến?

Đúng như dự đoán của khán giả, "Khánh dư niên 2" không có sự góp mặt của Tiêu Chiến mà thay vào đó là cái tên mới ít tên tuổi hơn. Điều này gây ra áp lực lớn cho đoàn phim. Nguyên nhân vì vai diễn của anh ở tác phẩm khá nhỏ. Thời điểm, Tiêu Chiến đóng dự án này, anh vẫn chưa vươn lên tầm ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ. Vậy nên, ở phần 2, khả năng cao nam tài tử sẽ không tham gia.

Vai diễn của Tiêu Chiến do Ngô Hạnh Kiện thay thế. Nếu xét về ngoại hình, danh tiếng Ngô Hạnh Kiện hầu như bị Tiêu Chiến bỏ ở một khoảng cách khá xa. Vậy nên, điều này cũng tạo áp lực lớn cho phía đoàn phim trong cuộc cạnh tranh rating, yếu tố truyền thông với các phim đối thủ khác sẽ chiếu cùng thời điểm.

Hơn nữa, bao giờ khi một tác phẩm được chú ý phần 1 khi sản xuất phần 2, đoàn phim thay đổi diễn viên cũng tạo nên những tranh cãi và sức hút cũng giảm đi vì khán giả đã quen thuộc, "đóng đinh" hình ảnh các nhân vật với diễn viên từng đóng trước đó.

Vốn là bộ phim bộ phim được mong chờ của màn ảnh Trung Quốc, vì phần một phim có kết thúc mở gây tò mò khi Phạm Nhàn bị Ngôn Băng Vân đâm và ngã xuống giữa vũng máu. Điều này làm không ít khán giả vừa bất bình vừa dài cổ kỳ vọng ở phần 2. Tuy nhiên, sau loạt poster và trailer được tung ra, sự thích thú của khán giả cũng giảm dần do không có sự góp mặt của tài tử được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ - Tiêu Chiến.

Một số diễn viên mới cũng tham gia "Khánh dư niên 2", trong đó phải kể tới như Kim Thần thay thế Hàn Cửu Nặc vào vai Diệp Linh Nhi, Mao Hiểu Đồng vai Công chúa Bắc Tề, Vương Sở Nhiên vai Tang Văn... Ngoài ra, ở "Khánh dư niên 2" cũng không có những cái tên đỉnh lưu để tạo đòn bẩy cho phim.