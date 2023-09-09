Nắng Gắt Bên Tôi cán mốc kỷ lục mới, Tiêu Chiến vẫn lo lắng một điều!

Trước đó, trong tập 1 lên sóng vào tối ngày 1/9 trên kênh CCTV8, phim đạt mức rating khởi điểm là 1.47% và đạt đỉnh lên đến 1,59%. Với con số này, Nắng Gắt Bên Tôi phá kỉ lục rating của đài CCTV8 trong suốt 5 năm qua. Bởi trước đó các chương trình hoặc phim ảnh cùng khung giờ vào ngày thời điểm này ở những năm trước đều ở mức khá thấp, khó cạnh tranh với các đài khác.

Sau 8 ngày công chiếu, Nắng Gắt Bên Tôi do Tiêu Chiến - Bạch bách Hà đóng chính đã thiết lập nhiều kỷ lục khủng, mang nền tảng Tencent và rating của đài CCTV8 trở lại với đường đua phim Hoa ngữ. Hiện Nắng Gắt Bên Tôi vừa cán mốc 10 triệu lượt bình luận tương tác trên nền tảng Tencent.

Tuy nhiên hiện tại, Nắng Gắt Bên Tôi không còn giữ được phong độ ổn định khi rating chỉ lần lượt ở mức 1,2% và 1,15% trong những tập tiếp theo. Thành tích của Nắng Gắt Bên Tôi hiện được cho là lép vế hoàn toàn trước Vinh Quang Của Bậc Cha Chú (Trương Vãn Ý, Quách Đào) và Nhất Lộ Triều Dương (Lý Lan Địch, Vương Dương).

Hiện dù chỉ phát sóng được hơn 1/4 chặng đường, nhưng nếu trong những tập tiếp theo, Nắng Gắt Bên Tôi không có sự thay đổi tích cực hơn về thành tích thì ứng cử viên cho ngôi vị “phim Trung hot nhất nửa cuối năm 2023 có thể sẽ vụt khỏi tay Tiêu Chiến.

Nói thêm về Nắng Gắt Bên Tôi, đây là dự án phim do iQIYI và Tân Lệ hợp tác sản xuất, được khai máy từ ngày 28/9/2023. Nắng Gắt Bên Tôi là bộ phim đô thị tình cảm dựa trên tiểu thuyết Kiêu Dương tự tôi của nhà văn nổi tiếng Cố Mạn. Bộ phim lấy đề tài tình yêu chị em giữa Thịnh Dương (Tiêu Chiến thủ vai) và Hà Giản Băng (Bạch Bách Hà thủ vai).

Nếu Thịnh Dương là một nhân viên thiết kế vừa “chân ướt chân ráo” vào nghề thì Hà Giản Băng lại là một nữ cường nhân, một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng, vừa chấm dứt hôn nhân không lâu. Hai con người ở hai thế giới khác nhau, vô tình gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm, cả hai cùng trải qua thử thách, cùng vượt qua định kiến của gia đình và xã hội và cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Nắng Gắt Bên Tôi chính thức phát sóng kể từ tối ngày 1/9/2023. Bộ phim được chiếu trong khung giờ vàng của đài CCTV8 lúc 19h30 (giờ Việt Nam) và phát sóng online trên hai nền tảng là iQIYI, Tencent Video.