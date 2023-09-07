Tiêu Chiến báo tin vui 'chứa đầy nước mắt', fan nức lòng mừng rỡ!

Sao quốc tế 07/09/2023 11:56

Sau thời gian dài cố gắng, Tiêu Chiến bước đầu đón nhận tin vui về sự nghiệp.

Kể từ khi chính thức lên sóng tối ngày 1/9, Nắng Gắt Bên Tôi do Tiêu Chiến - Bạch Bách Hà đóng chính nhanh chóng trở thành bộ phim hiện đại được khán giả quan tâm. Nắng Gắt Bên Tôi cũng đang chứng minh sức hút của phim với nhiều tình tiết hấp dẫn, chứa đựng nhiều cảm xúc bất ngờ. 

Mới đây, trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Tiêu Chiến bất ngờ đăng tải bức ảnh nhân vật Thịnh Dương - vai diễn của anh trong Nắng Gắt Bên Tôi kèm dòng trạng thái chúc mừng Thịnh Dương được thăng chức trên phim. Người hâm mộ của nam diễn viên cũng vô cùng hào hứng trước tình tiết Thịnh Dương được thăng chức sau thời gian dài cố gắng. 

Tiêu Chiến báo tin vui 'chứa đầy nước mắt', fan nức lòng mừng rỡ! - Ảnh 1

Tưởng chừng đây chỉ là một tình tiết đời thường, thế nhưng nếu theo dõi bộ phim, có thể khán giả sẽ cảm thấy được sự quan trọng và nổ lực không ngừng của Thịnh Dương để đạt được vị trí này. Trong phim, Tiêu Chiến vào vai anh chàng sinh viên Thịnh Dương mới ra trường và đang là nhân viên của một công ty về thiết kế quảng cáo. 

Trong tập mới nhất, vì không thể chịu được sức ép "ma cũ bắt nạt ma mới", Thịnh Dương đã mất bình tĩnh đấm thẳng vào mặt cấp trên. Ngỡ tưởng hành động này sẽ khiến Thịnh Dương bị đuổi việc nhưng không ngờ anh lại nhận được thông báo thăng chức. 

Tiêu Chiến báo tin vui 'chứa đầy nước mắt', fan nức lòng mừng rỡ! - Ảnh 2Tiêu Chiến báo tin vui 'chứa đầy nước mắt', fan nức lòng mừng rỡ! - Ảnh 3

Nói thêm về Nắng Gắt Bên Tôi, đây là dự án phim do iQIYI và Tân Lệ hợp tác sản xuất, được khai máy từ ngày 28/9/2023. Nắng Gắt Bên Tôi là bộ phim đô thị tình cảm dựa trên tiểu thuyết Kiêu Dương tự tôi của nhà văn nổi tiếng Cố Mạn. Bộ phim lấy đề tài tình yêu chị em giữa Thịnh Dương (Tiêu Chiến thủ vai) và Hà Giản Băng (Bạch Bách Hà thủ vai).   

Nếu Thịnh Dương là một nhân viên thiết kế vừa “chân ướt chân ráo” vào nghề thì Hà Giản Băng lại là một nữ cường nhân, một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng, vừa chấm dứt hôn nhân không lâu. Hai con người ở hai thế giới khác nhau, vô tình gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm, cả hai cùng trải qua thử thách, cùng vượt qua định kiến của gia đình và xã hội và cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Tiêu Chiến báo tin vui 'chứa đầy nước mắt', fan nức lòng mừng rỡ! - Ảnh 4Tiêu Chiến báo tin vui 'chứa đầy nước mắt', fan nức lòng mừng rỡ! - Ảnh 5

Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các diễn viên tiềm năng như Điền Vũ trong vai Tiết Nghĩa Minh, Chu Châu trong vai Lương San San, Viên Văn Khang trong vai Phương Mộc, Lưu Tấn trong vai Tống Thần, Hướng Hàm Chi trong vai Phan Nhu, Ngô Hạnh Kiện trong vai Hách Tuấn Kiệt, Hàn Thu Trì trong vai Vương Hữu Đức, Dương Hạo Vũ trong vai Thịnh Hướng Tiền, Vương Lâm trong vai La Mỹ Quyên, Đại Lạc Lạc trong vai Lưu Giai Lạc.  

Nắng Gắt Bên Tôi chính thức phát sóng kể từ tối ngày 1/9/2023. Bộ phim được chiếu trong khung giờ vàng của đài CCTV8 lúc 19h30 (giờ Việt Nam) và phát sóng online trên hai nền tảng là iQIYI, Tencent Video. 

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