Kết đôi với chị đẹp trong phim mới, Tiêu Chiến bứt phá, được khen vì 1 chi tiết cực tinh tế

Sao quốc tế 06/09/2023 11:10

Loạt tình tiết trong Nắng Gắt Bên Tôi của Tiêu Chiến được đánh giá là khá hấp dẫn, tương tác hóa học giữa nam đỉnh lưu và đàn chị cũng khá tốt.

 

Dù mới lên sóng chưa lâu nhưng sức phút của bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi vô cùng lớn. Loạt tình tiết trong phim được đánh giá là khá hấp dẫn, tương tác hóa học giữa nam đỉnh lưu và đàn chị Bạch Bách Hà cũng khá tốt. Mới đây, người hâm mộ phát hiện đoàn phim còn rất tinh tế khi xây dựng tạo hình nhân vật. 

Kết đôi với chị đẹp trong phim mới, Tiêu Chiến bứt phá, được khen vì 1 chi tiết cực tinh tế - Ảnh 1

Ê-kíp đã vô cùng kỹ tính trong việc khắc hoạ nhân vật của Tiêu Chiến. Cư dân mạng phát hiện ra chiếc đồng hồ Tiêu Chiến đeo trong phim chỉ có giá 120 tệ (khoảng 400k), “rẻ hơn cả đồng hồ trẻ em” ở Trung Quốc, phù hợp với xuất thân và hoàn cảnh của nhân vật chính Thịnh Dương. Chi tiết này được đánh giá khá cao vì trước đây đã có rất nhiều phim mắc lỗi tạo hình nhân vật nghèo nhưng toàn dùng đồ hiệu.

Kết đôi với chị đẹp trong phim mới, Tiêu Chiến bứt phá, được khen vì 1 chi tiết cực tinh tế - Ảnh 2Kết đôi với chị đẹp trong phim mới, Tiêu Chiến bứt phá, được khen vì 1 chi tiết cực tinh tế - Ảnh 3

Bên cạnh đó, nhân vật Thịnh Dương rất được lòng khán giả vì "ví tiền có hạn mà tình cảm có thừa". Anh chàng có mối tình đơn phương 10 năm, chọn ngành thiết kế, lương tháng chỉ có 4000 tệ mà gặp crush một buổi tối đã tiêu hết 3000 tệ. 

Nắng Gắt Bên Tôi kể về Giản Băng (Bạch Bách Hà thủ vai) là một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng trong ngành và Thịnh Dương (Tiêu Chiến thủ vai) là một người mới vào ngành.

Hai người tình cờ gặp nhau tại một nhà hàng - một người vừa mới li hôn, một người đang yêu thầm, hai kẻ xa lạ cứ thế quấn quýt nhau, bắt đầu một chặng đường tình yêu, trưởng thành kỳ diệu và lãng mạn.

Với sự ủng hộ của Thịnh Dương, Giản Băng đã lấy lại niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. Nhờ sự hướng dẫn và động viên từ Giản Băng, Thịnh Dương từ một chàng trai trẻ ngây thơ và vụng về, khẳng định được bản thân và trưởng thành.

Kết đôi với chị đẹp trong phim mới, Tiêu Chiến bứt phá, được khen vì 1 chi tiết cực tinh tế - Ảnh 4

Hai người chữa lành vết thương lòng cho đối phương, cùng trưởng thành và dần bồi đắp tình cảm. Tuy nhiên lại không thoát khỏi hiện thực, đối mặt với sự khác biệt về địa vị, kinh nghiệm,sự phản đối từ gia đình và tin đồn trong công việc, Giản Băng và Thịnh Dương đã phó thác tương lai cho thời gian định đoạt.

Ba năm đã làm cho hai người trưởng thành và thay đổi. Họ đã dành nhiều "lần đầu tiên" của cuộc đời cho nhau, và chính sự tin tưởng và trải nghiệm đó đã khiến cho họ trở thành những người tốt hơn, sau nhiều lần lạc bước, họ lại trở về bên nhau.

Tiêu Chiến 'gây bão' khắp cõi mạng vì mặt baby nhưng thân hình vạm vỡ không ngờ

Tiêu Chiến 'gây bão' khắp cõi mạng vì mặt baby nhưng thân hình vạm vỡ không ngờ

Bộ phim "Mặt trời rực rỡ bên tôi" do Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà đóng chính đã chính thức lên sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Nắng Gắt Bên Tôi Tiêu Chiến sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Tiêu Chiến 'gây bão' khắp cõi mạng vì mặt baby nhưng thân hình vạm vỡ không ngờ

Tiêu Chiến 'gây bão' khắp cõi mạng vì mặt baby nhưng thân hình vạm vỡ không ngờ

Nắng Gắt Bên Tôi ghi nhận rating khủng, sức hút của Tiêu Chiến và Ảnh hậu trẻ nhất màn ảnh Hoa ngữ không phải dạng vừa

Nắng Gắt Bên Tôi ghi nhận rating khủng, sức hút của Tiêu Chiến và Ảnh hậu trẻ nhất màn ảnh Hoa ngữ không phải dạng vừa

Nắng Gắt Bên Tôi tung loạt poster mới trước thềm lên sóng, Tiêu Chiến đầy thần thái khiến dân tình u mê!

Nắng Gắt Bên Tôi tung loạt poster mới trước thềm lên sóng, Tiêu Chiến đầy thần thái khiến dân tình u mê!

Chính thức: 'Nắng gắt bên tôi' - Tiêu Chiến, Bạch Bách Hà ấn định lên sóng 1/9/2023

Chính thức: 'Nắng gắt bên tôi' - Tiêu Chiến, Bạch Bách Hà ấn định lên sóng 1/9/2023

Liệu 'Khánh dư niên 2' có chịu nhiều áp lực vì thiếu đi 'đỉnh lưu' Tiêu Chiến?

Liệu 'Khánh dư niên 2' có chịu nhiều áp lực vì thiếu đi 'đỉnh lưu' Tiêu Chiến?

Dàn nam thần 'tứ đại mỹ nam cổ trang' 2023: Tiêu Chiến có lấy lại vị thế?

Dàn nam thần 'tứ đại mỹ nam cổ trang' 2023: Tiêu Chiến có lấy lại vị thế?

TIN MỚI NHẤT

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 58 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 58 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau