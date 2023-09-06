Kết đôi với chị đẹp trong phim mới, Tiêu Chiến bứt phá, được khen vì 1 chi tiết cực tinh tế

Dù mới lên sóng chưa lâu nhưng sức phút của bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi vô cùng lớn. Loạt tình tiết trong phim được đánh giá là khá hấp dẫn, tương tác hóa học giữa nam đỉnh lưu và đàn chị Bạch Bách Hà cũng khá tốt. Mới đây, người hâm mộ phát hiện đoàn phim còn rất tinh tế khi xây dựng tạo hình nhân vật.

Ê-kíp đã vô cùng kỹ tính trong việc khắc hoạ nhân vật của Tiêu Chiến. Cư dân mạng phát hiện ra chiếc đồng hồ Tiêu Chiến đeo trong phim chỉ có giá 120 tệ (khoảng 400k), “rẻ hơn cả đồng hồ trẻ em” ở Trung Quốc, phù hợp với xuất thân và hoàn cảnh của nhân vật chính Thịnh Dương. Chi tiết này được đánh giá khá cao vì trước đây đã có rất nhiều phim mắc lỗi tạo hình nhân vật nghèo nhưng toàn dùng đồ hiệu.

Bên cạnh đó, nhân vật Thịnh Dương rất được lòng khán giả vì "ví tiền có hạn mà tình cảm có thừa". Anh chàng có mối tình đơn phương 10 năm, chọn ngành thiết kế, lương tháng chỉ có 4000 tệ mà gặp crush một buổi tối đã tiêu hết 3000 tệ.

Nắng Gắt Bên Tôi kể về Giản Băng (Bạch Bách Hà thủ vai) là một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng trong ngành và Thịnh Dương (Tiêu Chiến thủ vai) là một người mới vào ngành.

Hai người tình cờ gặp nhau tại một nhà hàng - một người vừa mới li hôn, một người đang yêu thầm, hai kẻ xa lạ cứ thế quấn quýt nhau, bắt đầu một chặng đường tình yêu, trưởng thành kỳ diệu và lãng mạn.

Với sự ủng hộ của Thịnh Dương, Giản Băng đã lấy lại niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. Nhờ sự hướng dẫn và động viên từ Giản Băng, Thịnh Dương từ một chàng trai trẻ ngây thơ và vụng về, khẳng định được bản thân và trưởng thành.

Hai người chữa lành vết thương lòng cho đối phương, cùng trưởng thành và dần bồi đắp tình cảm. Tuy nhiên lại không thoát khỏi hiện thực, đối mặt với sự khác biệt về địa vị, kinh nghiệm,sự phản đối từ gia đình và tin đồn trong công việc, Giản Băng và Thịnh Dương đã phó thác tương lai cho thời gian định đoạt.

Ba năm đã làm cho hai người trưởng thành và thay đổi. Họ đã dành nhiều "lần đầu tiên" của cuộc đời cho nhau, và chính sự tin tưởng và trải nghiệm đó đã khiến cho họ trở thành những người tốt hơn, sau nhiều lần lạc bước, họ lại trở về bên nhau.