Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà như cặp đôi mới cưới trên poster mới của Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi

Sao quốc tế 08/09/2023 09:03

Mới đây, nhà đài CCTV đã tung ra poster mới của Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà tựa như một cặp đôi mới cưới.

Mới đây, nhà đài CCTV đã tung poster của cặp đôi Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà để quảng bá cho bộ phim Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi. Có thể thấy, cả hai như cặp đôi mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật. Nhiều khán giả không khỏi ‘lụi tim’ và cho rằng dù có khoảng cách tuổi tác nhưng cả hai vẫn mang đến cảm giác như một couple thực sự, đầy ngọt ngào.

Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà như cặp đôi mới cưới trên poster mới của Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi - Ảnh 1Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà như cặp đôi mới cưới trên poster mới của Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi - Ảnh 2

Trong năm nay, Tiêu Chiến được xem là sao nam thành công nhất của màn ảnh Hoa ngữ khi có đến 3 tác phẩm lên sóng bao gồm Ngọc Cốt Dao, Vùng Biển Trong Mơ và Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi.

Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi là dự án thứ 2 của Tiêu Chiến được chiếu trên kênh CCTV8 trong năm nay. Ngay khi lên sóng, dự án phá kỉ lục rating của đài CCTV8 trong suốt 5 năm qua. Bên cạnh sự nhập vai và diễn xuất tiến bộ của Tiêu Chiến thì tình tiết trong phim được đánh giá là khá hấp dẫn, tương tác giữa nam tài tử và đàn chị Bạch Bách Hà cũng khá tốt.

Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà như cặp đôi mới cưới trên poster mới của Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi - Ảnh 3

Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi có kịch bản lấy đề tài về tình yêu chị - em. Nội dung xoay quanh câu chuyện của nam chính Thịnh Dương (Tiêu Chiến) là chàng trai trẻ làm nghề thiết kế vừa mới ‘chân ướt chân ráo’ bước vào đời. Trong khi nữ chính Giản Băng (Bạch Bách Hà) là người được ví như nữ cường nhân chính hiệu trong ngành và cũng chính là một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng. Một lần nọ, cặp đôi vô tình gặp được nhau tại một nhà hàng, lúc này Giản Băng vừa kết thúc cuộc hôn nhân, trong khi Thịnh Dương thì lại đang chờ đợi tinh yêu không có kết quả. Cả hai cứ như thế mà có duyên gặp được, cùng mở ra chặng đường mới.

Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà như cặp đôi mới cưới trên poster mới của Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi - Ảnh 4

Những ngày tháng sau đó, Thịnh Dương đã đồng hành cùng Giản Băng, giúp cô lấy lại niềm tin đối với tình yêu và cuộc sống. Trong khi đó dưới sự dẫn dắt và khích lệ của cô, anh cũng dần trưởng thành từ một thiếu niên ngây ngô liều lĩnh trở nên sắc sảo hơn. Sau nhiều lần tiếp xúc, cả hai phải lòng nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua những định kiến của gia đình và xã hội, khoảng cách về thân phận, qua đó về nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào và lãng mạn. Bên cạnh nhau, họ trưởng thành và thay đổi, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

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