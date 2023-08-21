Tiêu Chiến sắp sửa công khai chuyện tình 'bất chấp tuổi tác' với 'đàn chị' Bạch Bách Hà khiến dân tình xôn xao

Sao quốc tế 21/08/2023 09:08

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Tiêu Chiến sắp sửa công khai chuyện tình 'bất chấp tuổi tác' với 'đàn chị' Bạch Bách Hà.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nắng Gắt Bên Tôi do Tiêu ChiếnBạch Bách Hà đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 10 tới trên đài CCTV và Đông Phương.

Tiêu Chiến sắp sửa công khai chuyện tình 'bất chấp tuổi tác' với 'đàn chị' Bạch Bách Hà khiến dân tình xôn xao - Ảnh 1Tiêu Chiến sắp sửa công khai chuyện tình 'bất chấp tuổi tác' với 'đàn chị' Bạch Bách Hà khiến dân tình xôn xao - Ảnh 2

Trước đó, khi tung ra những hình ảnh hậu trường của cặp đôi Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà nhiều khán giả không khỏi ngớt lời khen ngợi về visual cũng như chemistry bất chấp tuổi tác của cặp đôi này và bày tỏ mong chờ phim sẽ sớm lên sóng.

Tiêu Chiến sắp sửa công khai chuyện tình 'bất chấp tuổi tác' với 'đàn chị' Bạch Bách Hà khiến dân tình xôn xao - Ảnh 3Tiêu Chiến sắp sửa công khai chuyện tình 'bất chấp tuổi tác' với 'đàn chị' Bạch Bách Hà khiến dân tình xôn xao - Ảnh 4

Tiêu Chiến sắp sửa công khai chuyện tình 'bất chấp tuổi tác' với 'đàn chị' Bạch Bách Hà khiến dân tình xôn xao - Ảnh 5Tiêu Chiến sắp sửa công khai chuyện tình 'bất chấp tuổi tác' với 'đàn chị' Bạch Bách Hà khiến dân tình xôn xao - Ảnh 6

Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi có kịch bản lấy đề tài về tình yêu chị em. Nội dung xoay quanh câu chuyện của nam chính Thịnh Dương (Tiêu Chiến) là chàng trai trẻ làm nghề thiết kế vừa mới "chân ướt chân ráo" bước vào đời, trong khi nữ chính Giản Băng (Bạch Bách Hà) là người được ví như nữ cường nhân chính hiệu trong ngành và cũng chính là một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng. Một lần nọ, cặp đôi vô tình gặp được nhau tại một nhà hàng, lúc này Giản Băng vừa kết thúc cuộc hôn nhân, trong khi Thịnh Dương thì lại đang chờ đợi tinh yêu không có kết quả, cả hai cứ như thế mà có duyên gặp được, cùng mở ra chặng đường mới.

Tiêu Chiến sắp sửa công khai chuyện tình 'bất chấp tuổi tác' với 'đàn chị' Bạch Bách Hà khiến dân tình xôn xao - Ảnh 7

Những ngày tháng sau đó, Thịnh Dương đã đồng hành cùng Giản Băng, giúp cô lấy lại niềm tin đối với tình yêu và cuộc sống. Trong khi đó dưới sự dẫn dắt và khích lệ của cô, anh cũng dần trưởng thành từ một thiếu niên ngây ngô liều lĩnh trở nên sắc sảo hơn. Sau nhiều lần tiếp xúc, cả hai phải lòng nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua những định kiến của gia đình và xã hội, khoảng cách về thân phận, qua đó về nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào và lãng mạn. Bên cạnh nhau, họ trưởng thành và thay đổi, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến 'bại trận' trước Trường Phong Độ ở một điểm?

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến 'bại trận' trước Trường Phong Độ ở một điểm?

Mặc dù lập nhiều thành tích từ khi lên sóng nhưng Ngọc Cốt Dao vẫn ‘bại trận’ trước Trường Phong Độ ở một điểm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Bạch Bách Hà Nắng Gắt Bên Tôi sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến 'bại trận' trước Trường Phong Độ ở một điểm?

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến 'bại trận' trước Trường Phong Độ ở một điểm?

Phim của Trần Triết Viễn và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến công bố lịch lên sóng, khán giả lo lắng cho an nguy của nam chính vì một điều?

Phim của Trần Triết Viễn và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến công bố lịch lên sóng, khán giả lo lắng cho an nguy của nam chính vì một điều?

Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong một dự án cổ trang nhưng khiến fan couple 'hụt hẫng' vì một điều?

Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong một dự án cổ trang nhưng khiến fan couple 'hụt hẫng' vì một điều?

Trường Tương Tư của Dương Tử sẽ nối sóng Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến?

Trường Tương Tư của Dương Tử sẽ nối sóng Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến?

Vừa 'chia tay' Tiêu Chiến, Lý Thấm 'lột xác' đầy cá tính trên ảnh bìa tạp chí

Vừa 'chia tay' Tiêu Chiến, Lý Thấm 'lột xác' đầy cá tính trên ảnh bìa tạp chí

Khánh Dư Niên 2 tung loạt poster mới, thiếu vắng Tiêu Chiến vẫn đạt thành tích đáng nể

Khánh Dư Niên 2 tung loạt poster mới, thiếu vắng Tiêu Chiến vẫn đạt thành tích đáng nể

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 53 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này