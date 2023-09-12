Lộ tạo hình nhí nhảnh của Ngu Thư Hân trên phim trường Vĩnh Dạ Tinh Hà, má đỏ môi hồng ai nhìn cũng yêu!

Sao quốc tế 12/09/2023 11:05

Tạo hình mới này cũng được nhận xét là rất giống hình ảnh ngoài đời của nữ diễn viên.

Bên cạnh lịch trình là đại diện của nhiều nhãn hàng, Ngu Thư Hân hiện tại đang tham gia quay dự án phim Vĩnh Dạ Tinh Hà do cô đóng chính cùng nam diễn viên Đinh Vũ Hề. Đây cũng là lần thứ hai Ngu Thư Hân hợp tác cùng Đinh Vũ Hề sau bộ phim Khúc Biến Tấu Ánh Trăng lên sóng năm 2021. Do vậy, những hình ảnh mới của Ngu Thư Hân trong bộ phim cổ trang lần này cũng đang được khán giả chờ đợi.

Mới đây, một tạo hình khác của Ngu Thư Hân trong Vĩnh Dạ Tinh Hà đã được đăng tải và nhận về vô số lời khen ngợi. Tạo hình trang phục nhiều màu sắc cùng phụ kiện rực rỡ giúp Ngu Thư Hân toát lên thần thái trong trẻo, đáng yêu và vô cùng hoạt bát. Đây cũng là tính cách ngoài đời của mỹ nhân sinh năm 1995 này. Những tạo hình mới của cô trên phim trường cũng được nhận xét là rất sát so với nguyên tác. 

Lộ tạo hình nhí nhảnh của Ngu Thư Hân trên phim trường Vĩnh Dạ Tinh Hà, má đỏ môi hồng ai nhìn cũng yêu! - Ảnh 1Lộ tạo hình nhí nhảnh của Ngu Thư Hân trên phim trường Vĩnh Dạ Tinh Hà, má đỏ môi hồng ai nhìn cũng yêu! - Ảnh 2

Thông tin thêm về Vĩnh Dạ Tinh Hà, đây là dự án phim ngôn tình chuyển thể từ tiểu thuyết "Sổ tay hắc liên hoa công lược" của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung. Nội dung truyện xoay quanh nhân vật Lăng Diệu Diệu (Ngu Thư Hân thủ vai), cô gái xuyên không vào tiểu thuyết và trở thành nữ phụ ai ai cũng ghét.

Lăng Diệu Diệu phải thực hiện những nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra để quay về thế giới thực. Trong quá trình đó, Lăng Diệu Diệu đã vô tình rơi vào lưới tình với Mộ Thanh (Đinh Vũ Hề) - em trai "hắc liên hoa" của nữ chính ban đầu.

Lộ tạo hình nhí nhảnh của Ngu Thư Hân trên phim trường Vĩnh Dạ Tinh Hà, má đỏ môi hồng ai nhìn cũng yêu! - Ảnh 3Lộ tạo hình nhí nhảnh của Ngu Thư Hân trên phim trường Vĩnh Dạ Tinh Hà, má đỏ môi hồng ai nhìn cũng yêu! - Ảnh 4

Sinh năm 1995, Ngu Thư Hân được biết đến là một tỷ tỷ "phú nhị đại" của Thượng Hải, Trung Quốc bởi cô là con một trong gia đình làm về kinh doanh, bất động sản. Bản thân nữ điễn viên cũng là cổ đông và chủ sở hữu của nhiều công ty lớn nhỏ tại Trung Quốc. Do vậy, cô nàng thường được khán giả người hâm mộ trêu đùa rằng cô làm diễn viên chỉ vì đam mê. 

Ngu Thư Hân tham gia vào giới giải trí khi là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ THE9. Bên cạnh đó, người đẹp cũng đã giành được nhiều sự chú ý qua các vai diễn trong loạt phim nổi tiếng như "Trạm kế tiếp là hạnh phúc" (2020), "Khúc biến tấu ánh trăng" (2021), và nổi bật nhất là "Thương Lan quyết" (2022). Sau thành công của "Thương lan quyết", Ngu Thư Hân cùng dàn diễn viên của phim cũng tăng độ nhận diện hơn với khán giả và có thêm nhiều cơ hội trong sự nghiệp diễn xuất của mình.       

Lộ tạo hình nhí nhảnh của Ngu Thư Hân trên phim trường Vĩnh Dạ Tinh Hà, má đỏ môi hồng ai nhìn cũng yêu! - Ảnh 5Lộ tạo hình nhí nhảnh của Ngu Thư Hân trên phim trường Vĩnh Dạ Tinh Hà, má đỏ môi hồng ai nhìn cũng yêu! - Ảnh 6

Hiện tại, Ngu Thư Hân đang được chú ý với bộ phim Vân Chi Vũ đóng chính cùng Trương Lăng Hách. Phim đã chính thức lên sóng vào tối ngày 2/9 và hiện đã công chiếu được 1/2 chặng đường. Vai diễn sát thủ lạnh lùng, nhiều mưu kế của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ cũng khiến khán giả bất ngờ. Bởi các vai diễn từ trước đến nay, nữ diễn viên luôn gắn cùng hình tượng hài hước, đáng yêu, tinh nghịch. 

Ngu Thư Hân chuẩn tiểu thư 'cành vàng lá ngọc', ảnh hậu trường vẫn sang chảnh, thần thái ngút ngàn

Ngu Thư Hân chuẩn tiểu thư 'cành vàng lá ngọc', ảnh hậu trường vẫn sang chảnh, thần thái ngút ngàn

Trong loạt ảnh hậu trường của buổi chụp hình cho thương hiệu Givenchy, Ngu Thư Hân vẫn tỏa sáng bởi thần thái và phong cách sang chảnh.

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