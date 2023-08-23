Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới

Sau thành công của dự án Thương Lan Quyết vào mùa hè năm 2022, tên tuổi của nữ chính Ngu Thư Hân được công chúng chú ý nhiều hơn. Bên cạnh những vai diễn trong các dự án phim ảnh thì phong cách thời trang của cô nàng cũng được công chúng quan tâm.

Mới đây, phòng làm việc của Ngu Thư Hân đăng tải loạt ảnh cô nàng bắt trend phong cách thời trang 'balletcore' trong bộ ảnh mới. Với áo thun đen cùng váy hồng bồng bềnh, cô nàng mang đến một làn gió mới mẻ khi pha trộn giữa nét năng động nhưng cũng không kém phần uyển chuyển của những vũ công ballet.

Được biết, những ngày qua xu hướng thời trang ‘the balletcore aesthetic’ đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Phong cách thời trang này được các tín đồn thời trang Gen Z khai phá và thể hiện bản chất nữ tính đặc trưng của điệu múa ballet bằng một khía cạnh thiết thực hơn.

Theo đó, những điểm sáng tạo nên sự nữ tính, duyên dáng của phong cách balletcore sử dụng những trang phục như: váy tầng tulle, áo cardigan, bodysuit, corset, quần tất, áo len ôm sát, váy ngắn, ballet flat, chi tiết nơ, tay áo bồng, ruy băng, ngọc trai, ren, găng tay, cài tóc,… đã mang đến thời trang ngày càng cởi mở, mới mẻ.

Ngu Thư Hân có vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang đa dạng, trong đó những mẫu áo hai dây là món đồ ưa chuộng của cô. Không chỉ trang phục đời thường, trong các sự kiện gần đây, nữ diễn viên cũng chọn trang phục cắt xẻ, hở bạo.

Nói về các dự án phim ảnh, gần đây, Ngu Thư Hân vừa gia nhập phim trường Vĩnh Dạ Tinh Hà đóng chính của Đinh Vũ Hề. Bên cạnh đó, cô nàng còn có dự án Vân Chi Vũ đóng chính cùng Trương Lăng Hách đang rục rịch lịch lên sóng. Bộ phim được kỳ vọng thành công để giúp Ngu Thư Hân củng cố vị thế tại ngành phim ảnh.