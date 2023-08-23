Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới

Sao quốc tế 23/08/2023 12:08

Mới đây, phòng làm việc của Ngu Thư Hân đăng tải loạt ảnh cô nàng bắt trend phong cách thời trang 'balletcore' trong bộ ảnh mới khiến dân tình phát sốt.

Sau thành công của dự án Thương Lan Quyết vào mùa hè năm 2022, tên tuổi của nữ chính Ngu Thư Hân được công chúng chú ý nhiều hơn. Bên cạnh những vai diễn trong các dự án phim ảnh thì phong cách thời trang của cô nàng cũng được công chúng quan tâm.

Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới - Ảnh 1

Mới đây, phòng làm việc của Ngu Thư Hân đăng tải loạt ảnh cô nàng bắt trend phong cách thời trang 'balletcore' trong bộ ảnh mới. Với áo thun đen cùng váy hồng bồng bềnh, cô nàng mang đến một làn gió mới mẻ khi pha trộn giữa nét năng động nhưng cũng không kém phần uyển chuyển của những vũ công ballet.

Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới - Ảnh 2Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới - Ảnh 3Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới - Ảnh 4Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới - Ảnh 5Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới - Ảnh 6Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới - Ảnh 7Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới - Ảnh 8Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới - Ảnh 9Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới - Ảnh 10Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới - Ảnh 11Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới - Ảnh 12

Được biết, những ngày qua xu hướng thời trang ‘the balletcore aesthetic’ đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Phong cách thời trang này được các tín đồn thời trang Gen Z khai phá và thể hiện bản chất nữ tính đặc trưng của điệu múa ballet bằng một khía cạnh thiết thực hơn.

Theo đó, những điểm sáng tạo nên sự nữ tính, duyên dáng của phong cách balletcore sử dụng những trang phục như: váy tầng tulle, áo cardigan, bodysuit, corset, quần tất, áo len ôm sát, váy ngắn, ballet flat, chi tiết nơ, tay áo bồng, ruy băng, ngọc trai, ren, găng tay, cài tóc,… đã mang đến thời trang ngày càng cởi mở, mới mẻ.

Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới - Ảnh 13

Ngu Thư Hân có  vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang đa dạng, trong đó những mẫu áo hai dây là món đồ ưa chuộng của cô. Không chỉ trang phục đời thường, trong các sự kiện gần đây, nữ diễn viên cũng chọn trang phục cắt xẻ, hở bạo.

Ngu Thư Hân gây sốt khi bắt trend phong cách 'balletcore' trong bộ ảnh mới - Ảnh 14

Nói về các dự án phim ảnh, gần đây, Ngu Thư Hân vừa gia nhập phim trường Vĩnh Dạ Tinh Hà đóng chính của Đinh Vũ Hề. Bên cạnh đó, cô nàng còn có dự án Vân Chi Vũ đóng chính cùng Trương Lăng Hách đang rục rịch lịch lên sóng. Bộ phim được kỳ vọng thành công để giúp Ngu Thư Hân củng cố vị thế tại ngành phim ảnh.

Giữa lúc phim của Ngu Thư Hân gặp sự cố khó lòng lên sóng, Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận được 'tín hiệu' tốt lành

Giữa lúc phim của Ngu Thư Hân gặp sự cố khó lòng lên sóng, Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận được 'tín hiệu' tốt lành

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính nhận được 'tín hiệu' tốt lành khiến dân tình vui mừng.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân nhan sắc Ngu Thư Hân sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Giữa lúc phim của Ngu Thư Hân gặp sự cố khó lòng lên sóng, Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận được 'tín hiệu' tốt lành

Giữa lúc phim của Ngu Thư Hân gặp sự cố khó lòng lên sóng, Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận được 'tín hiệu' tốt lành

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ lên sóng sớm hơn dự kiến nhưng vẫn khiến netizen tức giận vì một điều liên quan đến Dương Siêu Việt?

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ lên sóng sớm hơn dự kiến nhưng vẫn khiến netizen tức giận vì một điều liên quan đến Dương Siêu Việt?

Lý do Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc sẽ không nên duyên trong Bạch Nhật Đề Đăng?

Lý do Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc sẽ không nên duyên trong Bạch Nhật Đề Đăng?

Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc sắp sửa 'nên duyên' trong một dự án cổ trang được xem là 'miếng bánh lớn' của Tencent

Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc sắp sửa 'nên duyên' trong một dự án cổ trang được xem là 'miếng bánh lớn' của Tencent

Không phải Thành Nghị, 'em trai' Phạm Băng Băng sẽ 'nên duyên' với Ngu Thư Hân trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Không phải Thành Nghị, 'em trai' Phạm Băng Băng sẽ 'nên duyên' với Ngu Thư Hân trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Ngu Thư Hân chính thức tái hợp 'tình cũ màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Ngu Thư Hân chính thức tái hợp 'tình cũ màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 51 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này