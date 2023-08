Giữa lúc phim của Ngu Thư Hân gặp sự cố khó lòng lên sóng, Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận được 'tín hiệu' tốt lành

Thời gian qua, việc Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính bất ngờ hoãn chiếu trước giờ G lên sóng cách đây không bao lâu từng khiến không ít khán giả thất vọng. Được biết, lí do được đoàn phim đưa ra là do lỗi kĩ thuật. Ngoài ra một nguyên do khác là do scandal của một nam diễn viên trong phim khiến bộ phim bị vạ lây.