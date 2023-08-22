Giữa lúc phim của Ngu Thư Hân gặp sự cố khó lòng lên sóng, Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc nhận được 'tín hiệu' tốt lành

Thời gian qua, việc Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính bất ngờ hoãn chiếu trước giờ G lên sóng cách đây không bao lâu từng khiến không ít khán giả thất vọng. Được biết, lí do được đoàn phim đưa ra là do lỗi kĩ thuật. Ngoài ra một nguyên do khác là do scandal của một nam diễn viên trong phim khiến bộ phim bị vạ lây.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính dự kiến lên sóng vào ngày 9/9 tới trên nền tảng iQIYI. Dù chưa có sự xác nhận chính thức từ phía đoàn phim nhưng ‘hint’ về lịch lên sóng khiến khán giả đập tan nỗi lo bị Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách dành suất chiếu trước phim của Bạch Lộc.

Trước đó, có thông tin dự án sẽ nối sóng Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề. Tuy nhiên, vì phim của Dương Siêu Việt nhận về thành tích khá tệ khi lên sóng nên gần đây lại có thông tin nền tảng IQIYI đang có ý định đẩy nhanh lịch chiếu Bảy Kiếp May Mắn để Vân Chi Vũ lên sóng.

Điều này khiến fan của Ninh An Như Mộng vô cùng bức xúc vì nếu để chờ Vân Chi Vũ lên sóng trước thì Ninh An Như Mộng còn phải mất thêm một quãng thời gian khá dài sắp tới.

Không những thế, điều này đặt ra câu hỏi lớn với khán giả, liệu rằng nền tảng IQIYI có đang ưu ái Ngu Thư Hân vì cô từng giúp Thương Lan Quyết và nền tảng này kiếm bộn tiền hơn Bạch Lộc nên mới khiến Ninh An Như Mộng rơi vào tình cảnh bế tắc, khó lên sóng. Tuy nhiên, dù IQIYI muốn phát sóng Vân Chi Vũ thời điểm này thì cũng đang rơi vào tình thế khó khi một nam diễn viên phụ trong phim dính ồn ào đời tư.

Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi.