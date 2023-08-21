'Chị gái' Bạch Lộc phủ nhận tin đồn 'yêu đương' La Vân Hi trong Thiên Kiếp Mi

Sao quốc tế 21/08/2023 13:09

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ thông tin La Vân Hi sắp sửa nên duyên với Lý Nhất Đồng trong dự án cổ trang Thiên Kiếp Mi. Tuy nhiên, mới đây, phía 'nhà gái' đã chính thức phủ nhận tin đồn này.

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ thông tin La Vân Hi sắp sửa nên duyên với Lý Nhất Đồng trong dự án cổ trang Thiên Kiếp Mi. Thông tin này từng khiến nhiều người phấn khích vì visual cổ trang chất lượng cũng như diễn xuất tốt của cả hai.

'Chị gái' Bạch Lộc phủ nhận tin đồn 'yêu đương' La Vân Hi trong Thiên Kiếp Mi - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, phía Lý Nhất Đồng đã chính thức lên tiếng phủ nhận đảm nhận vai nữ chính A Thùy trong Thiên Kiếp Mi. Còn về phía nam chính La Vân Hi vẫn chưa chính thức lên tiếng về việc có đảm nhận vai nam chính của dự án này hay không.

'Chị gái' Bạch Lộc phủ nhận tin đồn 'yêu đương' La Vân Hi trong Thiên Kiếp Mi - Ảnh 2

Được biết, Thiên Kiếp Mi là dự án chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết võ hiệp của tác giả Đằng Bình (cũng là "mẹ đẻ" của Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính). Nội dung kể về hành trình sửa chữa sai lầm trong quá khứ, cố gắng cứu nhóm bạn thân của Đường Lệ Từ. Phim do Thát Thát Văn Hóa chịu trách nhiệm chế tác, nhà sản xuất Trung Thị Đồng Thành, thuộc cấp đầu tư S và dự kiến chiếu trên nền tảng Youku.

La Vân Hi đang là cái tên nhận được nhiều chú ý thời gian gần đây sau cơn sốt Trường Nguyệt Tẫn Minh, hợp tác cùng Bạch Lộc. Mặc dù anh chàng bị nhận xét là quá gầy nhưng với kỹ thuật diễn cảm xúc, linh hoạt, giúp anh giành được những lời khen có cánh từ khán giả.

'Chị gái' Bạch Lộc phủ nhận tin đồn 'yêu đương' La Vân Hi trong Thiên Kiếp Mi - Ảnh 3

Trước đó, La Vân Hi cũng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai nam phụ Nhuận Ngọc ở Hương Mật Tựa Khói Sương. Nhiều khán giả cho rằng nam chính Trường Nguyệt Tẫn Minh rất hợp với hình tượng nam thần cổ trang “mỹ cường thảm”.

 

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Từ khóa:   La Vân Hi Lý Nhất Đồng Thiên Kiếp Mi sao hoa ngữ cbiz

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