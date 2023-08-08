Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng

Sao quốc tế 08/08/2023 19:08

Mới đây, mạng xã hội phát sốt trước loạt khoảnh khắc nhan sắc 'cực phẩm' của La Vân Hi khi có mặt trong sự kiện của một tựa game nổi tiếng.

Mới đây, mạng xã hội phát sốt trước loạt khoảnh khắc của La Vân Hi khi có mặt trong buổi thi đấu kỷ niệm tròn 12 năm của game Liên Minh Huyên Thoại (LMHT). Được biết, anh chàng là một trong những người đại diện quốc phong của tựa game này.

Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng - Ảnh 1Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng - Ảnh 2Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng - Ảnh 3Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng - Ảnh 4Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng - Ảnh 5Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng - Ảnh 6Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng - Ảnh 7

Xuất hiện với trang phục đen và kiểu tóc đuôi gà buộc cao, La Vân Hi được khen ngợi có nhan sắc điển trai, bí ẩn và cuốn hút. Đặc biệt, góc nghiêng của anh chàng đầy ‘cực phẩm’ với sống mũi cao, thẳng tắp cùng xương hàm nam tính, quyến rũ. Ánh mắt lạnh lùng, có chút háo thắng khi tập trung chơi game của anh chàng cũng vô cùng cuốn hút.

Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng - Ảnh 8Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng - Ảnh 9Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng - Ảnh 10

Được biết ngoài đóng phim, La Vân Hi còn là một nhà lập trình game với biệt danh ‘D Thần’. Thậm chí đến tận bây giờ, nam diễn viên vẫn sử dụng cái tên ‘D Thần’ để sáng tác nhạc và lập trình game.

Thời gian gần đây, có nhiều tài khoản đã đăng tải video chơi game trên nền nhạc được chính La Vân Hi sáng tác. Được biết, bản nhạc này chỉ mất hai ngày để hoàn thành và cũng là món quà La Vân Hi viết riêng để tặng cho người bạn game của mình.

Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng - Ảnh 11

Bên cạnh đó, La Vân Hi cũng được biết đến là ‘fan cứng’ của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Invictus Gaming. Được biết, ‘Invictus Gaming’ chính là đội tuyển LMHT đã từng đem cúp vô địch thế giới về cho Trung Quốc sau nhiều năm bị người Hàn nắm giữ.

Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng - Ảnh 12

Vào năm 2017, La Vân Hi cũng từng bình luận viên khách mời cho chung kết Demacia Cup 2017 (cũng là một giải đấu LMHT được Tencent tổ chức). Anh chàng cũng tham gia bình luận cùng hai bình luận viên chuyên nghiệp là Mille và Awa. Theo tiết lộ của bình luận viên Mille cho biết La Vân Hi rất am hiểu về LMHT. Thậm chí, các fan LMHT còn lầm tưởng anh chàng chính là bình luận viên mới của chương trình.

Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng - Ảnh 13Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng - Ảnh 14Nhan sắc 'cực phẩm' của 'game thủ' La Vân Hi khi tham dự sự kiện của một tựa game nổi tiếng - Ảnh 15

Sau thành công của vai diễn Đàm Đài Tẫn trong Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng hồi đầu năm nay, hiện tại, La Vân Hi đang vào phim trường Nhan Tâm Ký đóng chính cùng Tống Dật. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo của anh chàng.

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