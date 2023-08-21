Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ lên sóng sớm hơn dự kiến nhưng vẫn khiến netizen tức giận vì một điều liên quan đến Dương Siêu Việt?

Sao quốc tế 21/08/2023 11:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vân Chi Vũ sẽ lên sóng sớm hơn dự kiến nhưng vẫn khiến netizen tức giận vì một điều liên quan đến Dương Siêu Việt.

Vân Chi Vũ là dự án đánh dấu màn tái hợp của Ngu Thư HânTrương Lăng Hách sau thành công của dự án Thương Lan Quyết. Chính vì thế những thông tin liên quan đến dự án này luôn được công chúng quan tâm.

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ lên sóng sớm hơn dự kiến nhưng vẫn khiến netizen tức giận vì một điều liên quan đến Dương Siêu Việt? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vân Chi Vũ sẽ được đẩy lên chiếu sớm hơn dự kiến. Theo đó, thay vì lên sóng vào tháng 10 như ban đầu, bộ phim sẽ được ra mắt vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Được biết, nguyên nhân đẩy lịch phát sóng sớm hơn dự kiến được cho là để lấy lại danh tiếng cho nền tảng IQIYI sau hiệu quả phát sóng không ổn của Bảy Kiếp May Mắn do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính.

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ lên sóng sớm hơn dự kiến nhưng vẫn khiến netizen tức giận vì một điều liên quan đến Dương Siêu Việt? - Ảnh 2Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ lên sóng sớm hơn dự kiến nhưng vẫn khiến netizen tức giận vì một điều liên quan đến Dương Siêu Việt? - Ảnh 3

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ lên sóng sớm hơn dự kiến nhưng vẫn khiến netizen tức giận vì một điều liên quan đến Dương Siêu Việt? - Ảnh 4

Nhiều khán giả biết được nguyên nhân Vân Chi Vũ lên sóng sớm đã vô cùng tức giận. Họ cho rằng việc nền tảng làm vậy thì không công bằng với bộ phim vì vibe của bộ phim phù hợp với đợt chiếu đông hơn là hè. Tuy nhiên, cũng có không ít cư dân mạng lại mong chờ Vân Chi Vũ lên sóng ngay vì những thước phim đẹp ngay từ trailer cùng nội dung khác biệt, không phải tình yêu theo lối mòn thông thường.

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ lên sóng sớm hơn dự kiến nhưng vẫn khiến netizen tức giận vì một điều liên quan đến Dương Siêu Việt? - Ảnh 5

Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách từng có dịp hợp tác cùng nhau trong bộ phim cổ trang đình đám Thương Lan Quyết nên cả hai vừa thân thiết lại kết hợp rất ăn ý, mang lại cảm giác couple ngọt ngào. Nếu như trước đây ở Thương Lan Quyết, Trương Lăng Hách chỉ là nam phụ si tình cuối cùng không được nữ chính là Ngu Thư Hân đáp lại tình cảm thì ở dự án lần này anh chàng cuối cùng đã được lên vai nam chính sánh đôi cùng Ngu Thư Hân. Chính vì thế, khán giả vô cùng háo hức mong chờ và kì vọng chemistry bùng nổ của cặp đôi khi phim lên sóng.

Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ lên sóng sớm hơn dự kiến nhưng vẫn khiến netizen tức giận vì một điều liên quan đến Dương Siêu Việt? - Ảnh 6

Vân Chi Vũ thuộc thể loại giang hồ võ hiệp kể về quá trình trưởng thành của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách) cùng nàng gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân). Khi cha và anh trai đột ngột qua đời, Cung Tử Vũ trở thành người đứng đầu gia tộc và phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Trong khi đó, Vân Vi Sam được phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thăm dò. Sau nhiều lần đối phó với âm mưu của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.

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Từ khóa:   Vân Chi Vũ Ngu Thư Hân Trương Lăng Hách sao hoa ngữ Dương Siêu Việt

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