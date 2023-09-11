Dàn diễn viên Vân Chi Vũ bùng nổ lượt theo dõi trên mạng xã hội, Ngu Thư Hân vẫn phải lép vế trước một người!

Bên cạnh sức hút về nội dung ngay từ những tập đầu tiên, lượng người theo dõi dàn diễn viên chính của bộ phim cũng tăng chóng mặt.

Vân Chi Vũ với sự tham gia của Ngu Thư Hân, Trương Lăng Hách, Lư Dục Hiểu, Thừa Lỗi đang liên tục nhận được sự yêu thích của khán giả và đứng đầu trên một số bảng xếp hạng phim ảnh. Bộ phim đã có thành tích ra mắt khá ấn tượng trên bảng xếp hạng chỉ số phát sóng phim chiếu mạng của Vlinkage, với vị trí thứ 4. Đồng thời sau 8 tập đầu tiên, Vân Chi Vũ đã trở thành phim 24 tập đạt độ hot cao nhất của nền tảng iQIYI, mức cao nhất của tập ngày 6/9 đạt mốc 9201. Bên cạnh sức hút ngay từ những tập đầu tiên, lượng người theo dõi dàn diễn viên chính trong phim cũng tăng chóng mặt. Sau khi Vân Chi Vũ lên sóng 12 tập, lượng người theo dõi 4 nhân vật chính của phim cũng tăng vọt. Cụ thể, Ngu Thư tăng 317.000 người theo dõi, Trương Lăng Hách tăng 242.000 người theo dõi, Lư Dục Hiểu tăng 404.000 người theo dõi và Thừa Lỗi tăng 338.000 người theo dõi.

Trong số đó phải kể đến sự "nhảy vọt" vượt bật của Lư Dục Hiểu, lượng người theo dõi nữ diễn viên liên tục tăng lên mỗi ngày. Thậm chí, lượng tương tác trên trang cá nhân của cô cũng cao hơn nữ chính Ngu Thư Hân.

Có thể thấy, vai Thượng Quan Thiển đã giúp Lư Dục Hiểu khẳng định được khả năng diễn xuất đồng thời khiến cô nhận được sự chú ý trước nay chưa từng có. Ngoài ra, các video clip về cặp đôi Thượng Quang Thiển (Lư Dục Hiểu thủ vai) và Cung Thượng Giác (Thừa Lỗi thủ vai) trong phim cũng được chia sẻ rộng rãi và gây sốt trên mạng xã hội. Bên cạnh bảng thống kê lượt theo dõi trên mạng xã hội Weibo của 4 diễn viên chính là Ngu Thư Hân, Trương Lăng Hách, Lư Dục Hiểu, Thừa Lỗi, một nhân vật mới "đang lên" của phim là Điền Gia Thụy cũng được yêu thích không kém. Được biết, Điền Gia Thụy không thiết lập chế độ số lượng người theo dõi nên không thể thống kê, thế nhưng nam diễn viên có lượng người tương tác trên trang cá nhân khá ổn và được đánh giá là một nhân tố tiềm năng. Trên Weibo, khán giả dành nhiều sự quan tâm đến thành tích mới của Lư Dục Hiểu và Điền Gia Thụy, bởi cả hai đều là diễn viên trẻ mới vào nghề. Đồng thời, cư dân mạng cũng cho rằng bên cạnh đàn anh đàn chị nhiều kinh nghiệm, hai diễn viên trẻ Lư Dục Hiểu và Điền Gia Thụy cũng xứng đáng nhận được "quả ngọt" với sự cố gắng của cả hai trong thời gian qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-dien-vien-van-chi-vu-bung-no-luot-theo-doi-tren-mang-xa-hoi-ngu-thu-han-van-phai-lep-ve-truoc-mot-nguoi-615690.html