'Vượt mặt' Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách, cặp đôi phụ gây bão vì đã phản diện còn đẹp cả đôi

Sao quốc tế 06/09/2023 12:43

Vân Chi Vũ đang là bộ phim Hoa ngữ thu hút được nhiều sự quan tâm nhất. Tác phẩm này được đánh giá cao về cả phần nhìn lẫn phần nội dung, khi mà thiết lập các nhân vật và câu chuyện riêng của họ đều có sức hút.

Lên sóng không báo trước vào tối 2/9, nhưng bộ phim cổ trang Hoa ngữ “Vân Chi Vũ" do Ngu Thư Hân, Trương Lăng Hách đóng chính đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Bộ phim đã có thành tích ra mắt khá ấn tượng trên bảng xếp hạng chỉ số phát sóng phim chiếu mạng của Vlinkage, với vị trí thứ 4.

Ở danh sách nhân vật phim hot nhất do Vlinkage thống kê, Vân Vi Sam do Ngu Thư Hân thu vai cũng lọt vào Top 4 với số điểm cao - 8,89 điểm.

'Vượt mặt' Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách, cặp đôi phụ gây bão vì đã phản diện còn đẹp cả đôi - Ảnh 1

Tuy nhiên, trước khi phim lên sóng, sự chú ý đổ dồn vào cặp đôi Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách) và Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân). Thế nhưng vào lúc này, mối quan hệ giữa Cung Thượng Giác (Thừa Lỗi) cùng với Thượng Quan Thiển (Lư Dục Hiểu) cũng được yêu thích chẳng kém.

 

Trong phim, Cung Thượng Giác là một nhân vật tuổi trẻ tài cao, có uy danh ở cả trong gia tộc lẫn giang hồ. Khi Chấp Nhận và thiếu chủ qua đời, vốn dĩ Cung Thượng Giác được xem là người kế thừa phù hợp nhất. Nhưng vì quy định tổ tông, vị trí này được truyền cho Cung Tử Vũ.

'Vượt mặt' Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách, cặp đôi phụ gây bão vì đã phản diện còn đẹp cả đôi - Ảnh 2'Vượt mặt' Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách, cặp đôi phụ gây bão vì đã phản diện còn đẹp cả đôi - Ảnh 3

Về phần Thượng Quan Thiển, cô là sát thủ được tổ chức Vô Phong cài vào nội bộ Cung Môn. Thượng Quan Thiển mang vẻ ngoài hiền lành nhưng thực ra, cô là một nhân vật cực kỳ tâm cơ.

 

Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để thấy cư dân mạng hiện đang dành rất nhiều tình cảm cho cặp đôi này. Các phân cảnh giữa họ đều thu hút nhiều sự quan tâm và mang tới sự phấn khích cho khán giả, đặc biệt là cảnh cả hai tắm chung. 

'Vượt mặt' Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách, cặp đôi phụ gây bão vì đã phản diện còn đẹp cả đôi - Ảnh 4

'Bạch liên hoa' Thượng Quan Thiển của Lư Dục Hiểu trong Vân Chi Vũ lấn lướt cả nữ chính Ngu Thư Hân

'Bạch liên hoa' Thượng Quan Thiển của Lư Dục Hiểu trong Vân Chi Vũ lấn lướt cả nữ chính Ngu Thư Hân

Vân Chi Vũ đang trở thành tâm điểm sự chú ý của netizen xứ Trung sau khi lên sóng 3 tập đầu tiên. Trong đó vai diễn Thượng Quan Thiển của Lư Dục Hiểu dù là tuyến phụ song lại được khán giả vô cùng yêu thích.

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