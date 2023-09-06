'Vượt mặt' Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách, cặp đôi phụ 'gây bão' vì đã phản diện còn đẹp cả đôi

Ở danh sách nhân vật phim hot nhất do Vlinkage thống kê, Vân Vi Sam do Ngu Thư Hân thu vai cũng lọt vào Top 4 với số điểm cao - 8,89 điểm.

Lên sóng không báo trước vào tối 2/9, nhưng bộ phim cổ trang Hoa ngữ “Vân Chi Vũ" do Ngu Thư Hân, Trương Lăng Hách đóng chính đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Bộ phim đã có thành tích ra mắt khá ấn tượng trên bảng xếp hạng chỉ số phát sóng phim chiếu mạng của Vlinkage, với vị trí thứ 4.

Tuy nhiên, trước khi phim lên sóng, sự chú ý đổ dồn vào cặp đôi Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách) và Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân). Thế nhưng vào lúc này, mối quan hệ giữa Cung Thượng Giác (Thừa Lỗi) cùng với Thượng Quan Thiển ( Lư Dục Hiểu ) cũng được yêu thích chẳng kém.

Trong phim, Cung Thượng Giác là một nhân vật tuổi trẻ tài cao, có uy danh ở cả trong gia tộc lẫn giang hồ. Khi Chấp Nhận và thiếu chủ qua đời, vốn dĩ Cung Thượng Giác được xem là người kế thừa phù hợp nhất. Nhưng vì quy định tổ tông, vị trí này được truyền cho Cung Tử Vũ.

Về phần Thượng Quan Thiển, cô là sát thủ được tổ chức Vô Phong cài vào nội bộ Cung Môn. Thượng Quan Thiển mang vẻ ngoài hiền lành nhưng thực ra, cô là một nhân vật cực kỳ tâm cơ.

Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để thấy cư dân mạng hiện đang dành rất nhiều tình cảm cho cặp đôi này. Các phân cảnh giữa họ đều thu hút nhiều sự quan tâm và mang tới sự phấn khích cho khán giả, đặc biệt là cảnh cả hai tắm chung.