Rộ một chi tiết chứng minh Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ có cái kết bi thảm?

Những ngày qua, dự án cổ trang Vân Chi Vũ do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính đã ‘nhảy dù’ lên sóng khiến cộng đồng mạng vô cùng phấn khích. Màn kết hợp bùng nổ của cặp đôi chính gây ấn tượng người xem.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ đoạn video nhá hàng của bộ phim Vân Chi Vũ. Trong đoạn video, các nhân vật gần như chết hết khiến nhiều dân tình lo lắng về cái kết BE (Bad Ending: Kết thúc buồn, tệ hại) của cặp đôi chính. Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn tìm ra được danh sách nhạc phim và phát hiện Mao Bất Dịch cũng góp giọng trong dự án này. Điều này khiến dân tình thêm phần nào khẳng định cái kết bi thảm của bộ phim là sự thật.

Được biết, Mao Bất Dịch là một trong những ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu giọng hát trầm ấm, đầy cảm xúc, anh được công chúng chú ý khi thể hiện các ca khúc nhạc phim. Đặc biệt, có một ‘lời nguyền’ từ cộng đồng mạng cho rằng bất kể bộ phim nào có anh chàng góp giọng đều có nội dung ‘ngược tâm’ thảm thương và kết thúc BE. Chính vì thế, Mao Bất Dịch còn được mệnh danh là ‘ông hoàng OST BE’.

Ngay từ khi lên sóng, Vân Chi Vũ đã vươn lên hạng 1 BXH phim chiếu mạng, "đẩy lùi" chuỗi thành tích top 1 dài hơn 40 ngày cực khủng của siêu phầm Trường Tương Tư trước đó. Ngoài ra, nữ chính Ngu Thư Hân cũng vươn lên hạng 2 trong BXH nhân vật phim ảnh trong ngày, trở thành cái tên nữ có thứ hạng cao nhất và vượt qua Dương Tử (vai Tiểu Yêu).

Vân Chi Vũ thuộc thể loại giang hồ võ hiệp kể về quá trình trưởng thành của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách) cùng nàng gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân). Khi cha và anh trai đột ngột qua đời, Cung Tử Vũ trở thành người đứng đầu gia tộc và phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Trong khi đó, Vân Vi Sam được phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thăm dò. Sau nhiều lần đối phó với âm mưu của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.