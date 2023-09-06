Sau 3 ngày phát sóng, phim của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách bị dân tình đòi gỡ gấp vì điều này

Sao quốc tế 06/09/2023 09:37

Trong thời gian gần đây, dự án cổ trang Vân Chi Vũ của đạo diễn Quách Kính Minh nhanh chóng trở thành "cơn sốt".

Lên sóng bất ngờ vào ngày 2/9, dự án cổ trang Vân Chi Vũ do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính đã vươn lên vị trí thứ 1 của BXH phim chiếu mạng của Vlinkage, đánh bại siêu phẩm Trường Tương Tư trước đó. 

Tuy nhiên, theo QQ đưa tin, nhiều khán giả đã tràn vào trang Weibo chính thức của Nhật Báo Nhân Dân để kêu gọi tẩy chay phim Vân Chi Vũ. Bên dưới bài đăng mới nhất về phim của Nhật Báo Nhân Dân, hàng nghìn cư dân mạng chỉ trích, đòi iQIYI gỡ bỏ bộ phim ngay lập tức vì nhiều chi tiết gây tranh cãi.

Sau 3 ngày phát sóng, phim của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách bị dân tình đòi gỡ gấp vì điều này - Ảnh 1Sau 3 ngày phát sóng, phim của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách bị dân tình đòi gỡ gấp vì điều này - Ảnh 2Sau 3 ngày phát sóng, phim của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách bị dân tình đòi gỡ gấp vì điều này - Ảnh 3

Phần đông mọi người cho rằng phần tạo hình của Vân Chi Vũ có quá nhiều chi tiết "đạo nhái" văn hóa Nhật Bản. Cụ thể, những hoa văn được in trên mái nhà, quần áo, nội thất xuyên suốt Vân Chi Vũ gợi nhớ nhiều đến văn hóa xứ sở hoa anh đào. Thậm chí những bộ trang phục, cách làm tóc, phụ kiện được đánh giá là đẹp nức nở, độc lạ khác biệt của dàn nhân vật cũng bị chê quá giống Nhật Bản.

 

Chưa kể, phần lời thoại của nhân vật trong Vân Chi Vũ cũng có nhiều điểm kỳ lạ. Theo QQ, một số cư dân mạng phát hiện nhiều câu thoại trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên khi được diễn giải bằng ngôn ngữ gốc. 

Sau 3 ngày phát sóng, phim của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách bị dân tình đòi gỡ gấp vì điều này - Ảnh 4

 

Phim xoay quanh hành trình trưởng thành đầy gian nan của Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách), một công tử phản nghịch và Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân), một gián điệp khát khao tự do. Chỉ trong một đêm, Cung Tử Vũ mất đi cha và hoàng huynh. Trở thành người đàn ông duy nhất trong gia tộc, anh buộc phải nhận trách nhiệm trở thành chưởng môn gia tộc Cung Môn. Anh bắt đầu phải đối mặt với nguy cơ tứ phía.

Vân Vi Sam là sát thủ trong tổ chức Vô Phong. Cô được phái đến làm gián điệp bên cạnh Tử Vũ, nhưng lại rơi vào lưới tình với anh. Vì thế Vi Sam đã lưỡng lự không muốn hoàn thành nhiệm vụ, trong cô nổi lên sự giằng xé giữa tự do và tình yêu. Trải qua những biến cố và thách thức của cuộc sống, Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam dần nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên, trong bóng tối của nguy hiểm và âm mưu, cả hai phải đối mặt với những quyết định quan trọng.

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