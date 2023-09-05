Trương Lăng Hách qua lăng kính của Ngu Thư Hân trên phim trường Vân Chi Vũ

Mới đây, mạng xã hội rộ lên loạt ảnh của Trương Lăng Hách trên phim trường Vân Chi Vũ. Điều đặc biệt, những hình ảnh này của anh chàng được đích thân bạn diễn Ngu Thư Hân làm ‘phó nháy’.

Những ngày qua, dự án Vân Chi Vũ do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính đã chính thức lên sóng. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm. Mới đây, mạng xã hội rộ lên loạt ảnh của Trương Lăng Hách trên phim trường Vân Chi Vũ. Điều đặc biệt, những hình ảnh này của anh chàng được đích thân bạn diễn Ngu Thư Hân làm ‘phó nháy’. Nhiều khán giả không ngớt lời khen ngợi dành cho nhan sắc mãn nhãn của Trương Lăng Hách trong tạo hình cổ trang. Đồng thời, họ cũng khá thích thú với tài năng nhiếp ảnh của Ngu Thư Hân vì hình ảnh của bạn diễn dưới lăng kính của cô nàng trông thật nghệ thuật.

Được biết, Ngu Thư Hân vốn có sở thích chụp ảnh. Thời điểm còn trong nhóm The9, cô nàng đảm nhận luôn vai trò nhiếp ảnh gia cho nhóm. Từ màu sắc đến góc ảnh đều canh rất tốt, cứ như thể những hình ảnh được tạo ra bởi một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Thậm chí, nhiếp ảnh gia của nhóm The9 còn trêu đùa cảm thấy bản thân sắp thất nghiệp khi nhìn thấy những bức ảnh của Ngu Thư Hân chụp.

Kể từ khi lên sóng, Vân Chi Vũ đã nhận về nhiều phản hồi khá tích cực. Bộ phim ghi điểm với nhiều bối cảnh, góc máy đẹp, tạo hình của các diễn viên được nhận xét khá đồng đều, thoả mãn về phần nhìn. Đáng chú ý, vai diễn của Ngu Thư Hân cũng gây bất ngờ. Được biết, trước đó ở Thương Lan Quyết, cô nàng còn hoá thân vào một cô gái nữ tính, yếu đuối nhưng nữ diễn viên đã có màn lột xác trong Vân Chi Vũ. Vân Chi Vũ thuộc thể loại giang hồ võ hiệp kể về quá trình trưởng thành của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách) cùng nàng gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân). Khi cha và anh trai đột ngột qua đời, Cung Tử Vũ trở thành người đứng đầu gia tộc và phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Trong khi đó, Vân Vi Sam được phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thăm dò. Sau nhiều lần đối phó với âm mưu của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.

Rộ một chi tiết chứng minh Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ có cái kết bi thảm? Mới đây, mạng xã hội rầm rộ một chi tiết chứng minh Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ có cái kết bi thảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-lang-hach-qua-lang-kinh-cua-ngu-thu-han-tren-phim-truong-van-chi-vu-614309.html