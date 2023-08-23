Ngu Thư Hân chuẩn tiểu thư 'cành vàng lá ngọc', ảnh hậu trường vẫn sang chảnh, thần thái ngút ngàn

Sao quốc tế 23/08/2023 14:48

Trong loạt ảnh hậu trường của buổi chụp hình cho thương hiệu Givenchy, Ngu Thư Hân vẫn tỏa sáng bởi thần thái và phong cách sang chảnh.

Bộ ảnh mới của Ngu Thư Hân thực hiện cho thương hiệu Givenchy đã được công bố. Hình ảnh nữ nghê sĩ trong set đồ tone đen huyền bí, cùng kính mắt thời thượng nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Ngu Thư Hân chuẩn tiểu thư 'cành vàng lá ngọc', ảnh hậu trường vẫn sang chảnh, thần thái ngút ngàn - Ảnh 1

Sau khi gây tiếng vang lớn nhờ bộ phim Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân đã có được một vị trí trong giới giải trí Trung Quốc. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, mỹ nhân sinh năm 1995 được liệt kê vào nhóm các tiểu hoa mới cùng với Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi hay Dương Tử...

Ngu Thư Hân chuẩn tiểu thư 'cành vàng lá ngọc', ảnh hậu trường vẫn sang chảnh, thần thái ngút ngàn - Ảnh 2

Ngu Thư Hân sinh năm 1995, xuất thân từ diễn viên và sau đó tham gia show tuyển chọn tài năng và chính thức tham gia hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò ca sĩ nhóm nhạc thần tượng The9. Từ khi mới ra mắt, Ngu Thư Hân đã đi theo hình tượng nàng tiểu thư xinh đẹp và ngọt ngào. Cho đến nay, cô đã dần thành công khi chọn lựa con đường đi riêng trong giới giải trí Trung Quốc.

Ngu Thư Hân chuẩn tiểu thư 'cành vàng lá ngọc', ảnh hậu trường vẫn sang chảnh, thần thái ngút ngàn - Ảnh 3

Được biết, Ngu Thư Hân sinh ra ở Thượng Hải, gia đình chuyên về kinh doanh bất động sản. Bản thân Ngư Thư Hân cũng là cổ đông và là chủ của một số công ty lớn nhỏ. Chính vì thế, cư dân mạng thường gọi Ngu Thư Hân là "công chúa hàng thật giá thật".

Được biết, nàng tiểu hoa lứa 95 vừa hoàn thành dự án Vân Chi Vũ, đóng cặp với Trương Lăng Hách. Khi mới thông báo về dàn diễn viên, nhiều người cho rằng Ngu Thư Hân hoàn toàn không hợp với hình ảnh của Vân Vi Sam - mật thám có nội tâm phức tạp, đứng bên bờ vực giữa tình yêu và trách nhiệm cùng với đó là khí chất lạnh lùng, u uất.

Ngu Thư Hân chuẩn tiểu thư 'cành vàng lá ngọc', ảnh hậu trường vẫn sang chảnh, thần thái ngút ngàn - Ảnh 4

Thế nhưng, khi các đoạn trailer được ra mắt, người hâm mộ đồng loạt "quay xe" vì nhan sắc và diễn xuất của nữ diễn viên hoàn toàn thay đổi bất ngờ. 

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