Vân Chi Vũ chưa lên sóng đã gặp sóng gió, có nguy cơ 'đắp chiếu', Ngu Thư Hân nằm không cũng gặp họa khiến netizen ngao ngán

Sao quốc tế 22/08/2023 15:13

Nhiều khả năng Vân Chi Vũ khó lòng gặp gỡ khán giả trong thời gian tới bởi scandal khá nghiêm trọng của một nam diễn viên.

Sau hàng loạt trailer nhá hàng, dự án phim Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách được đồn đoán sẽ sớm lên sóng vào tháng 9 để cứu vãn tình thế cho nền tảng iQIYI sau sự "flop" của Bảy Kiếp May Mắn. Thế nhưng, Vân Chi Vũ lại bất ngờ gặp phải tai họa lớn vì diễn viên quan trọng lại vướng vào bê bối tình dục.

Vân Chi Vũ chưa lên sóng đã gặp sóng gió, có nguy cơ 'đắp chiếu', Ngu Thư Hân nằm không cũng gặp họa khiến netizen ngao ngán - Ảnh 1

Theo đó, nam diễn viên Trữ Tử Tuấn đóng vai Công Tử Tuyết trong Vân Chi Vũ vướng cáo buộc cưỡng dâm một cô gái, tội danh tương tự Ngô Diệc Phàm. 

Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, tất cả những bộ phim có Trữ Tử Tuấn tham dự đều sẽ bị ảnh hưởng. Tên và hình ảnh của anh chàng không thể xuất hiện nữa nên nhiều khả năng các đoàn làm phim sẽ phải vất vả xóa vai hoặc thay đổi diễn viên. Cư dân mạng cho rằng nếu vai nhỏ thì còn có thể xóa được, vai nào nhiều đất diễn lại gây khó khăn cho đoàn phim trong quá trình xử lý.

Vân Chi Vũ chưa lên sóng đã gặp sóng gió, có nguy cơ 'đắp chiếu', Ngu Thư Hân nằm không cũng gặp họa khiến netizen ngao ngán - Ảnh 2

Đây là tội danh vô cùng nghiêm trọng, có thể phá hủy toàn bộ sự nghiệp của Tử Tuấn. Đồng thời, gây ra tổn thất nặng nề cho tất cả các bộ phim mà anh từng tham gia hoặc chuẩn bị lên sóng, trong đó có Vân Chi Vũ.

Những bộ phim có sự xuất hiện của Trữ Tử Tuấn đều sẽ bị cấm chiếu. Mức độ nhẹ hơn thì các đoàn làm phim phải tìm mọi cách để xóa hình ảnh của nam diễn viên trong phim hoặc tìm người khác thay thế. Tuy nhiên, việc này sẽ rất vất vả, thậm chí là bất khả thi nếu Trữ Tử Tuấn đóng vai quan trọng, có nhiều đất diễn trong các tác phẩm.

 

 "Vân Chi Vũ" quy tụ dàn diễn viên sở hữu giá trị nhan sắc cao. Từ chính, phụ cho tới vai diễn khách mời đều sở hữu tạo hình độc đáo, hút mắt người nhìn.

Vân Chi Vũ chưa lên sóng đã gặp sóng gió, có nguy cơ 'đắp chiếu', Ngu Thư Hân nằm không cũng gặp họa khiến netizen ngao ngán - Ảnh 3Vân Chi Vũ chưa lên sóng đã gặp sóng gió, có nguy cơ 'đắp chiếu', Ngu Thư Hân nằm không cũng gặp họa khiến netizen ngao ngán - Ảnh 4

Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách sẽ đảm nhiệm vai trò nam - nữ chính của phim. Dàn diễn viên phụ bao gồm nhiều cái tên nổi bật như Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu, Kim Tĩnh, Tôn Thần Thuân, Điền Gia Thụy, Ôn Tranh Vanh,... Bên cạnh đó, "Vân Chi Vũ" còn có dàn khách mời xịn xò như Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy, Tăng Khả Ny...

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Từ khóa:   Ngu Thư Hân Trương Lăng Hách Vân Chi Vũ Trữ Tử Tuấn sao hoa ngữ

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