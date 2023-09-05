Ngu Thư Hân gặp nhiều áp lực trước 'cái bóng' của 'Thương Lan Quyết' quá lớn

"Vân Chi Vũ" là bộ phim mới nhất của Ngu Thư Hân ra mắt khán giả thời gian qua.

"Vân Chi Vũ" do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng trong thời gian gần đây.

Với sức hút của mình, tác phẩm do Ngu Thư Hân đóng chính nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh những thành thích, nữ diễn viên cũng gặp không ít áp lực.

Có thể nói, "Thương lan quyết" chính là đòn bẩy hiệu quá giúp danh tiếng của Ngu Thư Hân nhảy vọt lên tầm cao mới. Bộ phim nhận được nhiều đánh giá về nội dung, diễn xuất của người đẹp cũng cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, cái bóng của "Thương lan quyết" cũng quá lớn khiến Ngu Thư Hân buộc lòng phải làm tốt vai diễn của mình ở "Vân Chi Vũ" để không bị khán giả nói ăn may hay gặp thời.

Trong những tập đầu, ngoài lỗi trang phục và bối cảnh giống với phong cách Nhật Bản, thì tổng thể phim tạm ổn. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, phim mới của Ngu Thư Hân vẫn chưa có nhiều bứt phá.

"Vân Chi Vũ" ra mắt với nhiệt độ chạm mức 6000 và tới thời điểm hiện tại khoảng 8000. Trong bộ phim này, Ngu Thư Hân chia sẻ mình phải thực hiện nhiều cảnh võ thuật rất khó, dẫn tới chấn thương liên miên và hi sinh rất nhiều thể lực.

"Vân Chi Vũ" kể về câu chuyện của thích khách mong muốn tự do Vũ Vị Sam (Ngu Thư Hân thủ vai) phải thâm nhập hoàng cung hoàn thành nhiệm vụ. Trong chốn cung cấm đầy hiểm nguy, cô gặp tình yêu, tình bạn, tìm kiếm bản thân, kiên định hướng đi, và trưởng thành cùng với Tử Vũ - chàng điện hạ ương bướng (Trương Lăng Hách thủ vai).

Hiện tại, ê-kíp đoàn phim và cả Ngu Thư Hân cũng gặp nhiều áp lực trước sự bùng nổ của dòng phim cổ trang thời gian qua. Trong đó, màn ra mắt gây sốt của "Trường tương tư" do Dương Tử đóng chính và "Liên hoa lâu" của Thành Nghị càng tạo cho "Vân Chi Vũ" nhiều sự so sánh hơn.

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