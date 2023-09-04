'Bạch liên hoa' Thượng Quan Thiển của Lư Dục Hiểu trong Vân Chi Vũ lấn lướt cả nữ chính Ngu Thư Hân

Sao quốc tế 04/09/2023 11:13

Vân Chi Vũ đang trở thành tâm điểm sự chú ý của netizen xứ Trung sau khi lên sóng 3 tập đầu tiên. Trong đó vai diễn Thượng Quan Thiển của Lư Dục Hiểu dù là tuyến phụ song lại được khán giả vô cùng yêu thích.

Tối 2/9, Vân Chi Vũ bất ngờ "nhảy dù", được phát sóng 3 tập đầu tiên trên nền tảng trực tuyến mà không hề có thông báo từ trước.

Bộ phim do Ngu Thư Hân, Trương Lăng Hách đóng vai chính, cùng sự góp mặt của dàn diễn viên phụ Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu, Kim Tịnh, Tôn Thần Tuấn, Điền Gia Thụy…

'Bạch liên hoa' Thượng Quan Thiển của Lư Dục Hiểu trong Vân Chi Vũ lấn lướt cả nữ chính Ngu Thư Hân - Ảnh 1

Vân Chi Vũ xoay quanh chuyện tình của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách đóng) và một nữ gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân).

Chỉ trong một đêm, Cung Tử Vũ mất đi người thân, phải nhận trách nhiệm trở thành chưởng môn gia tộc, đối mặt với nguy cơ tứ phía. Vân Vịnh San là sát thủ được phái đến làm gián điệp bên cạnh Tử Vũ, nhưng lại lưỡng lự, giằng xé giữa sự tự do và tình yêu.

Trước đó, dự án này từng đứng trước nguy cơ không được lên sóng vì có diễn viên vướng ồn ào, và bộ phim có những bối cảnh, tạo hình nhân vật được cho là quá giống phong cách Nhật Bản.

'Bạch liên hoa' Thượng Quan Thiển của Lư Dục Hiểu trong Vân Chi Vũ lấn lướt cả nữ chính Ngu Thư Hân - Ảnh 2

Tuy nhiên, sau 3 tập đầu, phim nhận phản hồi khá tích cực. Sự hợp tác lần này giữa Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách được đánh giá có nhiều bối cảnh, góc máy đẹp. Tạo hình của các diễn viên được nhận xét khá đồng đều, thoả mãn về phần nhìn.

Đặc biệt, dù là tuyến nhân vật phụ, song nữ diễn viên Lư Dục Hiểu cũng thu về lượng phản hồi tích cực. Thậm chí còn được nhận xét lấn lướt nữ chính. Trong phim, Dư Lục Hiểu vào vai Thượng Quan Thiển. Cùng là nữ sát thủ nhưng địa vị của Thượng Quan Thiển trong tổ chức Vô Phong lớn hơn Vân Vi Sam một bậc. 

'Bạch liên hoa' Thượng Quan Thiển của Lư Dục Hiểu trong Vân Chi Vũ lấn lướt cả nữ chính Ngu Thư Hân - Ảnh 3'Bạch liên hoa' Thượng Quan Thiển của Lư Dục Hiểu trong Vân Chi Vũ lấn lướt cả nữ chính Ngu Thư Hân - Ảnh 4

Dù là nhan sắc hay thiết lập nhân vật của Lư Dục Hiểu đều khiến khán giả cảm thấy hết sức cuốn hút vì độ thông minh, có toan tính. 

'Bạch liên hoa' Thượng Quan Thiển của Lư Dục Hiểu trong Vân Chi Vũ lấn lướt cả nữ chính Ngu Thư Hân - Ảnh 5'Bạch liên hoa' Thượng Quan Thiển của Lư Dục Hiểu trong Vân Chi Vũ lấn lướt cả nữ chính Ngu Thư Hân - Ảnh 6

Lư Dục Hiểu sinh năm 1999, chưa tham gia nhiều phim nhưng trước đó, các vai diễn của cô chủ yếu theo hình tượng trong sáng, đáng yêu. Bởi vậy, cô hóa thân vào vai Thượng Quan Thiển “hai mặt” khiến người xem cảm thấy thích thú.

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