Vì sao Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách bị cặp đôi phụ 'lấn át' trong phim mới?

Tuy nhiên, qua những tập đầu, cặp đôi tạo được dấu ấn nhiều nhất không phải đôi chính Cung Tử Vũ - Vân Vi Sam do Trương Lăng Hách - Ngu Thư Hân thủ vai, mà lại là đôi phụ Cung Thượng Giác - Thượng Quan Thiển do Thừa Lỗi - Lư Dục Hiểu đảm nhận.

Dưới bàn tay của đạo diễn Quách Kính Minh, “Vân Chi Vũ" do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính đã mang đến nhiều bối cảnh, góc quay đẹp mắt. Tạo hình nhân vật cũng là điểm cộng thu hút người xem.

Cụ thể, các chủ đề về cặp đôi phụ được thảo luận nhiều hơn đôi chính. Trên nền tảng mạng xã hội Weibo và Douyin, cặp đôi Thượng Giác - Quan Thiển với tên gọi “Dạ Sắc Thượng Thiển” đang là chủ đề về cặp đôi phim truyền hình hot nhất. Khán giả cho rằng, sở dĩ đôi chính “Vân Chi Vũ" bị đôi phụ vượt mặt vì ở những tập đầu, tuyến nhân vật phụ được xây dựng hấp dẫn hơn hai nhân vật chính.

Trong khi Cung Tử Vũ từ đầu là cậu thiếu gia vô tích sự, ăn chơi lêu lổng, bỗng một ngày trở thành trưởng gia tộc nên bị nhiều người phản đối. Thì nam phụ Cung Thương Giác lại là chàng trai văn võ song toàn, có tính cách lạnh lùng, được nhận xét tài giỏi hơn nam chính, lại luôn nghĩ cho an nguy của gia tộc.

Về phía nữ, Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đều là sát thủ của tổ chức Vô Song được cử đến làm gián điệp nhà họ Cung. Nhưng giai đoạn đầu phim, thân phận thực sự của nữ chính Vân Vi Sam chưa được hé lộ nên không có nhiều “đất" để bộc lộ tài năng.

Ngược lại, Thượng Quan Thiển ngay từ đầu đã bộc lộ rõ tâm địa độc ác, máu lạnh, nhan hiểm, thích “diễn" trước mặt người khác, giúp phim thêm hấp dẫn.

Mặt khác, những phân cảnh tương tác của cặp đôi phụ mang nhiều yếu tố đấu trí, thật giả lẫn lộn, kích thích khác giả, không giống như đôi chính, chủ yếu biểu hiện tình cảm đơn thuần.

“Vân Chi Vũ" có kịch bản đấu trí đan xen tình cảm giữa những người con gia tộc họ Cung với dàn sát thủ của tổ chức Vô Phong. Ba cặp đôi trong phim gồm Cung Tử Vũ - Vân Vi Sam, Cung Thượng Giác - Thượng Quan Thiển, Cung Tử Thương - Kim Phồn đều gây hứng thú với những câu chuyện tình cảm khác nhau.