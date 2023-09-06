Không rầm rộ chiêu thương, phim mới của Ngu Thư Hân vẫn đạt thành tích đáng nể, ấp ủ tham vọng vượt mặt Tiêu Chiến

Dù phát sóng không báo trước nhưng thành tích của bộ phim Vân Chi Vũ do Ngu Thư Hân đóng chính vẫn 'vượt mặt' Nắng Gắt Bên Tôi của Tiêu Chiến được lên sóng trước đó.

Nắng Gắt Bên Tôi và Vân Chi Vũ hiện là hai bộ phim đình đám nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đầu tháng 9/2023 hiện nay. Tuy Nắng Gắt Bên Tôi (Tiêu Chiến - Bạch Bách Hà đóng chính) là dòng phim hiện đại và Vân Chi Vũ (Ngu Thư Hân - Trương Lăng Hách đóng chính) là dòng phim cổ trang tiên hiệp, thế nhưng hai bộ phim này vẫn liên tục được khán giả đặt lên bàn cân so sánh về thành tích. Vân Chi Vũ lên sóng với nhiệt độ và số liệu rất khả quan. Vì bất ngờ được phát sóng nên trong ngày đầu tiên (2/9), Vân Chi Vũ chưa thể lọt vào Top 10 bảng xếp hạng chỉ số truyền thông phim truyền hình và phim chiếu mạng Trung Quốc do Datawin thống kê, nhưng ngay trong ngày thứ hai lên sóng, bộ phim đã bất ngờ leo lên vị trí top 1 trong bảng xếp hạng này. Bên cạnh đó, bộ phim đã chính thức phá 8500 điểm nhiệt trên iQiyi sau 19 tiếng lên sóng.

Vân Chi Vũ phá 8500 điểm nhiệt trên iQiyi sau 19 tiếng lên sóng Cặp đôi nam nữ chính của Vân Chi Vũ - Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách thủ vai) và Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân thủ vai) Cặp đôi nam nữ phụ của Vân Chi Vũ - Cung Thượng Giác (Thừa Lỗi thủ vai) và Thượng Quan Thiển (Lư Dục Hiểu thủ vai) Hiện trải qua 6 tập phim, Vân Chi Vũ đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh. Những tương tác giữa các cặp đôi trong phim cũng được khán giả chú ý. Đặc biệt, chỉ sau 3 ngày lên sóng, cặp đôi “Dạ Sắc Thượng Thiển” tên cặp đôi phụ - Cung Thượng Giác (Thừa Lỗi thủ vai) và Thượng Quan Thiển (Lư Dục Hiểu thủ vai) của Vân Chi Vũ đã leo lên No.2 bảng siêu thoại nhân vật phim.

Nhiều netizen cho rằng ở thời điểm hiện tại cách thiết lập nhân vật, diễn xuất của cặp đôi phụ cũng đặc sắc không kém cặp đôi nam nữ chính của phim là Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách thủ vai) và Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân thủ vai). Nắng Gắt Bên Tôi đứng hạng 6 trong BXH rating cực cạnh tranh của ngày 1/9 Như vậy, với thành tích này bộ phim Vân Chi Vũ do Ngu Thư Hân đóng chính đã chính thức vượt mặt Nắng Gắt Bên Tôi của Tiêu Chiến - chính thức phát sóng ngày 1/9. Bởi Vân Chi Vũ dù lên sóng không báo trước nhưng lại thành công hơn trong việc thu hút sự quan tâm và thảo luận của khán giả. Ngược lại với Vân Chi Vũ, Nắng Gắt Bên Tôi được truyền bá truyền thông rộng rãi trước khi chính thức lên sóng. Hiện tại Nắng Gắt Bên Tôi và Vân Chi Vũ chỉ vừa công chiếu những tập đầu tiên. Tuy chỉ chênh nhau về mức độ thảo luận nhân vật, hai bộ phim này vẫn nhận được nhiều lời đánh giá tích cực và hứa hẹn cùng thiết lập nên những kỷ lục mới trong những tập tiếp theo.

Kết đôi với chị đẹp trong phim mới, Tiêu Chiến bứt phá, được khen vì 1 chi tiết cực tinh tế Loạt tình tiết trong Nắng Gắt Bên Tôi của Tiêu Chiến được đánh giá là khá hấp dẫn, tương tác hóa học giữa nam đỉnh lưu và đàn chị cũng khá tốt.

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