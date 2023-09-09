Ngu Thư Hân phải xin lỗi sau khi 'vạ miệng' trên mạng xã hội, liệu Vân Chi Vũ có bị vạ lây?

Sao quốc tế 09/09/2023 08:30

Vừa qua, Ngu Thư Hân trở thành tâm điểm chỉ trích vì hành động phản cảm có liên quan tới nam diễn viên nhạc kịch nổi tiếng A Vân Ca.

Giữa lúc Vân Chi Vũ đóng cùng Trương Lăng Hách đang nhận được sự chú ý, Ngu Thư Hân lại bất ngờ có phát ngôn vạ miệng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. 

Cụ thể, một người hâm mộ đã hỏi Ngu Thư Hân trong lúc tương tác cùng nữ diễn viên trên mạng xã hội: “Vân Vi Sam à, chị có biết sau khi nhân vật của chị qua đời thì sẽ được gọi là A Vân Ca không?”. Đáp lại câu hỏi từ fan, cựu thành viên THE9 vui vẻ hưởng ứng: “Sau khi nghĩ mãi mới hiểu ra, chị liền cười phá lên”.

Ngu Thư Hân phải xin lỗi sau khi 'vạ miệng' trên mạng xã hội, liệu Vân Chi Vũ có bị vạ lây? - Ảnh 1

Theo đó, người hâm mộ đã ghép tên nhân vật A Vân (Vân Vi Sam) trong phim của Ngu Thư Hân với từ “Ca” - 1 từ lóng mang nghĩa “qua đời” - để thành A Vân Ca.

Đáng nói, A Vân Ca lại trùng tên với 1 nam diễn viên nhạc kịch rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Chưa dừng lại ở đó, nam thần sinh năm 1989 còn được cho là rất nhạy cảm với từ “qua đời” vì anh phải chứng kiến cả cha lẫn mẹ lần lượt ra đi lúc còn nhỏ. Từ đây, netizen chỉ trích Ngu Thư Hân dữ dội vì cười đùa hưởng ứng theo 1 câu nói vô duyên, phản cảm đụng chạm tới đàn anh A Vân Ca.

Ngu Thư Hân phải xin lỗi sau khi 'vạ miệng' trên mạng xã hội, liệu Vân Chi Vũ có bị vạ lây? - Ảnh 2

Giữa tâm bão chỉ trích, Ngu Thư Hân đã chính thức lên tiếng xin lỗi đồng nghiệp và công chúng trên trang cá nhân: “Em chân thành xin lỗi tiền bối A Vân Ca. Em không nên trả lời đùa vui như thế trong lúc giao lưu cùng người hâm mộ. Hành động vừa qua của em thật sự đã không tôn trọng người khác. Em không suy nghĩ kỹ càng dẫn tới trả lời 1 cách bất cẩn. Em cũng hy vọng fan không đưa ra những trò đùa kiểu như vậy nữa. 1 lần nữa, em xin gửi lời xin lỗi chân thành tới tiền bối A Vân Ca và khán giả”.

Tuy nhiên, khu vực bình luận trên các tài khoản mạng xã hội của nam ca sĩ A Vân Ca lại bất ngờ xuất hiện rất nhiều những bình luận mỉa mai với ngụ ý chê bai nam nghệ sĩ kém nổi, không có độ nhận diện. Mà phần lớn những bình luận này được cho là do fans của Ngư Thư Hân để lại trên mạng xã hội của A Vân Ca. Vụ lùm xùm không chỉ khiến cho hình ảnh của Ngư Thư Hân trở nên xấu trong mắt khán giả.

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