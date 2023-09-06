Lý Lan Địch vượt mặt Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân, góp mặt trong top hoa 95

Lý Lan Địch đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục, 'soán ngôi' Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân.

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân được xem là những tiểu hoa sau 95 thành công nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng mới đây, người hâm mộ cho rằng Lý Lan Địch đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để vươn lên top hoa 95. Người hâm mộ cho rằng Lý Lan Địch đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để vươn lên top hoa 95. Cụ thể, đảm nhận vai chính trong Nhất Lộ Triều Dương, Lý Lan Địch được đánh giá là "từ đáy đi lên". Nhất Lộ Triều Dương phát sóng trên CCTV8 khung giờ vàng có rating trung bình đạt 1,25. Mới đây phim đạt 65,06 triệu lượt xem và giành chức vô địch trong ba ngày liên tiếp, trong đó 31,74 triệu lượt phát sóng trực tiếp và 33,32 triệu lượt xem theo yêu cầu. Tuy những tập cuối của phim bị đánh giá thấp, khiến điểm douban giảm từ 7.7 xuống 6.6 nhưng mức rating kỷ lục này đã thành công giúp nữ diễn viên vượt mặt loạt đồng nghiệp khác.

Đảm nhận vai chính trong Nhất Lộ Triều Dương, Lý Lan Địch được đánh giá là "từ đáy đi lên". Tuy những tập cuối của phim bị đánh giá thấp, khiến điểm douban giảm từ 7.7 xuống 6.6 nhưng mức rating kỷ lục này đã thành công giúp nữ diễn viên vượt mặt loạt đồng nghiệp khác. Trang Sohu còn đánh giá Lý Lan Địch có thành tích vượt trội trong dàn tiểu hoa lứa 95 năm nay, bỏ xa Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư trước đó. Ngoài ra, màn kết hợp đáng chú ý giữa Lý Lan Địch và đàn anh hơn 21 tuổi Vương Dương cũng được khen ngợi vì vô cùng tự nhiên, cặp sao kết hợp ăn ý và tạo nên một bộ đôi không bị chênh lệch về tuổi tác. Màn kết hợp đáng chú ý giữa Lý Lan Địch và đàn anh hơn 21 tuổi Vương Dương cũng được khen ngợi. Trong Nhất Lộ Triều Dương, Lý Lan Địch đóng vai cô gái tỉnh lẻ Lý Mộ Gia lên Bắc Kinh để phát triển sự nghiệp, tham gia vào ngành luật và dần dần có được di sản riêng cho mình. Lý Mộ Gia hiện lên là một người thông minh và không dựa dẫm vào người khác. Cô yêu Lê Quang không chỉ vì tình yêu nam nữ thông thường mà còn khát khao vươn lên và mong muốn cân bằng cuộc sống của cả hai.

Trong Nhất Lộ Triều Dương, Lý Lan Địch đóng vai cô gái tỉnh lẻ Lý Mộ Gia. Nhiều khán giả đánh giá nội dung phim được xây dựng nhẹ nhàng, thực tế, ít "drama" nhưng vẫn lôi cuốn. Ngoài ra, tạo hình tóc ngắn của Lý Lan Địch trong phim được đánh giá đáng yêu, như một em gái nhỏ và tạo nên "cơn sốt" trên Weibo. Nhiều khán giả nữ chia sẻ rằng cảm thấy có thêm động lực cắt tóc ngắn giống Mộ Gia trong phim. Tạo hình tóc ngắn của Lý Lan Địch trong phim được đánh giá đáng yêu, như một em gái nhỏ. Nhất Lộ Triều Dương từng bị netizen chê bai thậm tệ khi công bố dàn cast chính. Lý do là bởi sự chênh lệch tuổi tác khá lớn giữa Lý Lan Địch - Vương Dương. Mối tình chú cháu bị dự đoán sẽ "dầu mỡ" không thể xem nổi. Tuy nhiên khi lên sóng, phim lại gây bất ngờ vì tương tác hóa học cực tốt của cặp nam nữ chính, những tình tiết mùi mẫn cũng được tiết chế vừa đủ, không khiến người xem ức chế.

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