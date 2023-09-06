Lý Lan Địch vượt mặt Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân, góp mặt trong top hoa 95

Sao quốc tế 06/09/2023 19:29

Lý Lan Địch đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục, 'soán ngôi' Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân.

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân được xem là những tiểu hoa sau 95 thành công nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng mới đây, người hâm mộ cho rằng Lý Lan Địch đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để vươn lên top hoa 95. 

Lý Lan Địch vượt mặt Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân, góp mặt trong top hoa 95 - Ảnh 1
Người hâm mộ cho rằng Lý Lan Địch đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để vươn lên top hoa 95. 

Cụ thể, đảm nhận vai chính trong Nhất Lộ Triều Dương, Lý Lan Địch được đánh giá là "từ đáy đi lên". Nhất Lộ Triều Dương phát sóng trên CCTV8 khung giờ vàng có rating trung bình đạt 1,25. Mới đây phim đạt 65,06 triệu lượt xem và giành chức vô địch trong ba ngày liên tiếp, trong đó 31,74 triệu lượt phát sóng trực tiếp và 33,32 triệu lượt xem theo yêu cầu. Tuy những tập cuối của phim bị đánh giá thấp, khiến điểm douban giảm từ 7.7 xuống 6.6 nhưng mức rating kỷ lục này đã thành công giúp nữ diễn viên vượt mặt loạt đồng nghiệp khác. 

Lý Lan Địch vượt mặt Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân, góp mặt trong top hoa 95 - Ảnh 2
Đảm nhận vai chính trong Nhất Lộ Triều Dương, Lý Lan Địch được đánh giá là "từ đáy đi lên".
Lý Lan Địch vượt mặt Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân, góp mặt trong top hoa 95 - Ảnh 3
Tuy những tập cuối của phim bị đánh giá thấp, khiến điểm douban giảm từ 7.7 xuống 6.6 nhưng mức rating kỷ lục này đã thành công giúp nữ diễn viên vượt mặt loạt đồng nghiệp khác. 

Trang Sohu còn đánh giá Lý Lan Địch có thành tích vượt trội trong dàn tiểu hoa lứa 95 năm nay, bỏ xa Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư trước đó. Ngoài ra, màn kết hợp đáng chú ý giữa Lý Lan Địch và đàn anh hơn 21 tuổi Vương Dương cũng được khen ngợi vì vô cùng tự nhiên, cặp sao kết hợp ăn ý và tạo nên một bộ đôi không bị chênh lệch về tuổi tác.

Lý Lan Địch vượt mặt Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân, góp mặt trong top hoa 95 - Ảnh 4
Màn kết hợp đáng chú ý giữa Lý Lan Địch và đàn anh hơn 21 tuổi Vương Dương cũng được khen ngợi.

Trong Nhất Lộ Triều Dương, Lý Lan Địch đóng vai cô gái tỉnh lẻ Lý Mộ Gia lên Bắc Kinh để phát triển sự nghiệp, tham gia vào ngành luật và dần dần có được di sản riêng cho mình. Lý Mộ Gia hiện lên là một người thông minh và không dựa dẫm vào người khác. Cô yêu Lê Quang không chỉ vì tình yêu nam nữ thông thường mà còn khát khao vươn lên và mong muốn cân bằng cuộc sống của cả hai.

Lý Lan Địch vượt mặt Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân, góp mặt trong top hoa 95 - Ảnh 5
Trong Nhất Lộ Triều Dương, Lý Lan Địch đóng vai cô gái tỉnh lẻ Lý Mộ Gia.

Nhiều khán giả đánh giá nội dung phim được xây dựng nhẹ nhàng, thực tế, ít "drama" nhưng vẫn lôi cuốn. Ngoài ra, tạo hình tóc ngắn của Lý Lan Địch trong phim được đánh giá đáng yêu, như một em gái nhỏ và tạo nên "cơn sốt" trên Weibo. Nhiều khán giả nữ chia sẻ rằng cảm thấy có thêm động lực cắt tóc ngắn giống Mộ Gia trong phim.

Lý Lan Địch vượt mặt Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân, góp mặt trong top hoa 95 - Ảnh 6
Tạo hình tóc ngắn của Lý Lan Địch trong phim được đánh giá đáng yêu, như một em gái nhỏ.

Nhất Lộ Triều Dương từng bị netizen chê bai thậm tệ khi công bố dàn cast chính. Lý do là bởi sự chênh lệch tuổi tác khá lớn giữa Lý Lan Địch - Vương Dương. Mối tình chú cháu bị dự đoán sẽ "dầu mỡ" không thể xem nổi. Tuy nhiên khi lên sóng, phim lại gây bất ngờ vì tương tác hóa học cực tốt của cặp nam nữ chính, những tình tiết mùi mẫn cũng được tiết chế vừa đủ, không khiến người xem ức chế. 

Rộ khoảnh khắc chung khung hình của Ngô Lỗi và Lý Lan Địch thời còn là sao nhí, dân tình 'đẩy thuyền' cặp đôi 'tái hợp' trong một dự án thanh xuân

Rộ khoảnh khắc chung khung hình của Ngô Lỗi và Lý Lan Địch thời còn là sao nhí, dân tình 'đẩy thuyền' cặp đôi 'tái hợp' trong một dự án thanh xuân

Mới đây, mạng xã hội rộ lên khoảnh khắc chung khung hình của Ngô Lỗi và Lý Lan Địch trong một dự án phim ảnh thời còn là sao nhí.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Lan Địch sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Rộ khoảnh khắc chung khung hình của Ngô Lỗi và Lý Lan Địch thời còn là sao nhí, dân tình 'đẩy thuyền' cặp đôi 'tái hợp' trong một dự án thanh xuân

Rộ khoảnh khắc chung khung hình của Ngô Lỗi và Lý Lan Địch thời còn là sao nhí, dân tình 'đẩy thuyền' cặp đôi 'tái hợp' trong một dự án thanh xuân

Từ một bộ phim đang được yêu thích, phim của Lý Lan Địch bất ngờ gây tranh cãi vì điều này

Từ một bộ phim đang được yêu thích, phim của Lý Lan Địch bất ngờ gây tranh cãi vì điều này

Vì sao 'Nhất Lộ Triều Dương' của Vương Dương và Lý Lan Địch vẫn thu về 'thành tích khủng' dù không sở hữu lưu lượng?

Vì sao 'Nhất Lộ Triều Dương' của Vương Dương và Lý Lan Địch vẫn thu về 'thành tích khủng' dù không sở hữu lưu lượng?

Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch sẽ 'tái hợp' thành đôi sau Tinh Lạc Ngưng Thành Đường?

Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch sẽ 'tái hợp' thành đôi sau Tinh Lạc Ngưng Thành Đường?

Mặc dù nhận về nhiều lời chê, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc vẫn chứng minh sức nóng với thành tích khủng?

Mặc dù nhận về nhiều lời chê, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc vẫn chứng minh sức nóng với thành tích khủng?

Nhất Lộ Triều Dương của Lý Lan Địch và Vương Dương chính thức nhận thành tích 'khủng' khiến netizen phấn khích

Nhất Lộ Triều Dương của Lý Lan Địch và Vương Dương chính thức nhận thành tích 'khủng' khiến netizen phấn khích

TIN MỚI NHẤT

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 15 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 45 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau