Vì sao 'Nhất Lộ Triều Dương' của Vương Dương và Lý Lan Địch vẫn thu về 'thành tích khủng' dù không sở hữu lưu lượng?

Bộ phim "Nhất Lộ Triều Dương" do Vương Dương và Lý Lan Địch đang nhận về những phản hồi tích cực từ phía khán giả.

"Nhất Lộ Triều Dương" do Vương Dương và Lý Lan Địch đóng chính khi ra mắt không gây bùng nổ về mặt truyền thông. Nguyên nhân vì sự chiếm sóng của loạt bom tấn được đầu tư như Trường tương tư, Liên hoa lâu. Tính đến hiện tại, phim nhận về rất nhiều phản ứng tích cực từ người xem. "Nhất Lộ Triều Dương" có sự tham gia của Vương Dương và Lý Lan Địch. Phim kể nhân vật chính Lý Mộ Gia từ tỉnh lẻ lên Bắc Kinh, làm việc ở một văn phòng luật nổi tiếng nhất Bắc Kinh, dựa vào năng lực của bản thân phấn đấu từ vị trí trợ lý đến luật sư đại diện nổi tiếng. Sau đó bất ngờ chuyển hướng sang khởi nghiệp, sau thành công và thất bại thì đã khởi nghiệp thành công, làm chủ một công ty. Trong thời gian đó cô gặp gỡ và phải lòng Lê Quang. Đây là một ông chủ U40 nhưng đang độc thân. Chuyện tình của họ gặp nhiều trở ngại từ địa vị, tuổi tác tới những rèm pha trong xã hội.

Dựa vào cốt truyện, "Nhất Lộ Triều Dương" có sự khác biệt và mới mẻ hơn trong dòng phim hè thời gian qua. Trong khi, khán giả dồn sự chú ý cho các dòng phim cổ trang, tiên hiệp thì tác phẩm của Vương Dương được xem là "món ăn thú vị" và "lạ miệng". Chính vì thế này phim nhận về đến 7,7 điểm Douban cùng hàng loạt những bình luận tích cực của khán giả.

"Nhất Lộ Triều Dương" có rating Khốc Vân kênh CCTV8 của phim trung bình đạt 1,25. Mới đây phim đạt 65,06 triệu lượt xem và giành chức vô địch trong ba ngày liên tiếp, trong đó 31,74 triệu lượt phát sóng trực tiếp và 33,32 triệu lượt xem theo yêu cầu. Ngoài nội dung, bộ phim này còn xây dựng hình tượng nhân vật chính khá thú vị. Lý Mộ Gia hiện lên là một người thông minh và không dựa dẫm vào người khác. Cô yêu Lê Quang không chỉ vì tình yêu nam nữ thông thường mà còn khát khao vươn lên và mong muốn cân bằng cuộc sống của cả hai. Với nam chính Lê Quang cũng thú vị không kém. Anh có sự trưởng thành và biết suy nghĩ của người đàn ông U40, đã 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Bên cạnh đó diễn xuất của Lý Lan Địch và Vương Dương cũng là một điểm cộng. Cặp sao kết hợp ăn ý và tạo nên một bộ đôi không bị chênh lệch về tuổi tác. Tình cảm của cặp đôi khó diễn tả và tưởng chừng như không có điểm chung nhưng khi kết hợp lại là một sự kết nối thú vị trong sợi dây liên kết tình cảm.

Nhất Lộ Triều Dương của Lý Lan Địch và Vương Dương chính thức nhận thành tích 'khủng' khiến netizen phấn khích Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Nhất Lộ Triều Dương của Lý Lan Địch và Vương Dương chính thức nhận thành tích 'khủng' khiến netizen phấn khích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-sao-nhat-lo-trieu-duong-cua-vuong-duong-va-ly-lan-ich-van-thu-ve-thanh-tich-khung-du-khong-so-huu-luu-luong-613825.html