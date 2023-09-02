Vừa qua, Dương Mịch đã có cơ hội tham gia buổi toạ đàm do Quảng Điện (Tổng cục phát thanh và truyền hình Trung Quốc) tổ chức.

Gần đây, tại buổi toạ đàm do Quảng Điện (Tổng cục phát thanh và truyền hình Trung Quốc) tổ chức, Dương Mịch đã đại diện phát biểu: “Tôi nhận thấy là một diễn viên cần tự giác tẩy chay giá cát xê trên trời, tẩy chay hợp đồng âm dương, tẩy chay hành vi trốn thuế. Diễn viên thì phải làm người đàng hoàng, làm việc một cách minh bạch”.

Ngay sau khi được đưa tin, phát biểu này của nữ diễn viên đã ngay lập tức khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng. Cư dân mạng hiện đang chia làm 2 phe đối lập. Một bộ phận khán giả cho rằng đó đều là những việc nghệ sĩ nên làm, Dương Mịch chính là tấm gương tiêu biểu cho các nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, việc mạnh mẽ phát biểu như vậy tại một sự kiện do Quảng điện tổ chức với tư cách diễn viên hạng A của Dương Mịch được đánh giá là dũng cảm, đồng thời cũng khiến fan vô cùng yên tâm về nhân cách.

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng những tiểu hoa 85 như Dương Mịch chính là những người hot vào đúng thời điểm Cbiz tồn tại giá cát xê trên trời. Họ cho rằng bản thân Dương Mịch chính là người thu được rất nhiều lợi ích từ giá cát xê trên trời bây giờ lại dám lên tiếng tẩy chay thì quả thật không xứng đáng để làm gương cho các diễn viên trẻ khác.

Sau đó, người hâm mộ đã ngay lập tức lên tiếng bảo vệ Dương Mịch, cho rằng đây chỉ là phương hướng mà Quảng Điện yêu cầu Dương Mịch đại diện phát biểu. Dương Mịch với cương vị một diễn viên được Quảng Điện đánh giá cao giao cho trọng trách lớn lúc này phải phối hợp quảng bá hình ảnh mẫu mực của các diễn viên Trung Quốc.

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