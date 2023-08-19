Ảnh cưới của Dương Mịch bất ngờ bị đào lại, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Sao quốc tế 19/08/2023 07:15

Tất cả đều cảm thán nhan sắc thời đám cưới của Dương Mịch quá đỉnh, đặc biệt đôi mắt cô sáng long lanh hạnh phúc dù ở bất kỳ khung hình nào.

Mới đây, những hình ảnh Dương Mịch diện váy cô dâu cực kỳ xinh đẹp trong đám cưới với Lưu Khải Uy vào năm 2014 bất ngờ được cộng đồng mạng “đào” lại. Cụ thể, hotsearch “cảm thán dung mạo tuyệt đẹp của Dương Mịch thời kết hôn” đã gây chú ý với cư dân mạng xứ Trung.

Thời điểm Dương Mịch công bố chuyện kết hôn với Lưu Khải Uy, nhiều người khâm phục sự lựa chọn dũng cảm của cô. Bởi khi ấy, Dương Mịch đang ở đỉnh cao sự nghiệp, sở hữu số lượng người hâm mộ đông đảo, fan nam cũng không hề ít. Sẵn sàng bước chân vào hôn nhân ở vào thời điểm ấy thực sự là một lựa chọn không hề dễ dàng với Dương Mịch.

Ảnh cưới của Dương Mịch bất ngờ bị đào lại, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 1Ảnh cưới của Dương Mịch bất ngờ bị đào lại, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 2Ảnh cưới của Dương Mịch bất ngờ bị đào lại, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 3Ảnh cưới của Dương Mịch bất ngờ bị đào lại, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 4

Hiện tại, xuất hiện thông tin Dương Mịch đang chuẩn bị để giành quyền nuôi con gái Tiểu Gạo Nếp với Lưu Khải Uy. Theo truyền thông xứ cảng thơm, Dương Mịch sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn là 540 triệu NDT (tương đương 1700 tỷ đồng) để giành quyền nuôi con. Hiện tại, sau khi rời Gia Hành, Dương Mịch có thể làm chủ về những dự án mà mình nhận nên có thời gian nhiều hơn.

Bên cạnh đó, có tin đồn Lưu Khải Uy định làm đám cưới với bạn gái Lý Hiểu Phong nên Dương Mịch muốn Tiểu Gạo Nếp về sống với mình.

Ảnh cưới của Dương Mịch bất ngờ bị đào lại, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 5Ảnh cưới của Dương Mịch bất ngờ bị đào lại, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 6

Sinh năm 1986, Dương Mịch sinh ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc trong 1 gia đình danh gia vọng tộc. Từ nhỏ, Dương Mịch đã được bố mẹ ghi danh vào lớp đào tạo diễn viên. Khi lên 4 tuổi, Dương Mịch đã có được vai diễn đầu tiên và bắt đầu theo nghiệp diễn xuất. Trong sự nghiệp của mình, Dương Mịch đã dắt túi vô số tác phẩm nổi đình đám.

Bên cạnh việc đóng phim, Dương Mịch cũng luôn duy trì được hình ảnh ngôi sao hàng đầu. Ở tuổi gần 40, Dương Mịch vẫn trở thành cái tên được nhiều người săn đón, được các nhãn hàng, tạp chí theo đuổi.

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