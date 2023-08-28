Dương Mịch gây 'náo loạn' trung tâm thương mại, fan gào thét đến lạc giọng!

Sao quốc tế 28/08/2023 15:25

Diện đầm cúp ngực cách điệu, 'nữ thần Cbiz' nhanh chóng trở thành tâm điểm ngay khi vừa xuất hiện.

Ngày 26/8, Dương Mịch khiến một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh (Trung Quốc) xôn xao khi xuất hiện tại sự kiện thương hiệu dầu gội LUX ở đây. Hàng ngàn khán giả kéo đến chỉ để được tận mắt nhìn thấy nữ minh tinh "bằng da bằng thịt" gây nên cảnh tượng "náo loạn" chật kín cả một khu vực với lượng fan lớn đổ về, liên tục hò hét.    

Dương Mịch gây 'náo loạn' trung tâm thương mại, fan gào thét đến lạc giọng! - Ảnh 1

Dương Mịch gây 'náo loạn' trung tâm thương mại, fan gào thét đến lạc giọng! - Ảnh 2
Ngày 26/8, Dương Mịch khiến một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh (Trung Quốc) xôn xao khi xuất hiện tại sự kiện thương hiệu dầu gội LUX ở đây

Nữ diễn viên gây ấn tượng với thần thái đầy mê hoặc với váy dài trắng và mái tóc xõa lượn sóng nhẹ. Bất chấp camera thường, Dương Mịch vẫn chiếm trọn spotlight với làn da trắng mịn đến phát sáng, tự tin với mọi ống kính camera thường. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự cảm thán, không tiếc lời khen ngợi về khí chất đài cát của Dương Mịch và nhận xét rằng ngoài đời nữ diễn viên đẹp đến từng centimet. 

Dương Mịch gây 'náo loạn' trung tâm thương mại, fan gào thét đến lạc giọng! - Ảnh 3

Dương Mịch gây 'náo loạn' trung tâm thương mại, fan gào thét đến lạc giọng! - Ảnh 4
Fan vây kín hai tầng lầu trung tâm thương mại

Dương Mịch sinh năm 1986, là một trong những nữ diễn viên 8x “đỉnh” nhất màn ảnh Hoa ngữ. Cô có nền tảng bước chân vào giới giải trí khá sớm khi trở thành diễn viên nhí trong phim cổ trang "Võ Trạng nguyên Tô Khất Nhi", phim truyền hình "Hầu Oa".

Dương Mịch gây 'náo loạn' trung tâm thương mại, fan gào thét đến lạc giọng! - Ảnh 5Dương Mịch gây 'náo loạn' trung tâm thương mại, fan gào thét đến lạc giọng! - Ảnh 6

Dương Mịch gây 'náo loạn' trung tâm thương mại, fan gào thét đến lạc giọng! - Ảnh 7
Xuất hiện tại sự kiện, Dương Mịch diện váy dài trắng và mái tóc xõa lượn sóng nhẹ

Nữ diễn viên càng quen mặt hơn với khán giả khi sở hữu "gia tài" phim ảnh đồ sộ như "Thần điêu đại hiệp 2006", "Mỹ nhân tâm kế", "Tiên kiếm kỳ hiệp 3", "Cung tỏa tâm ngọc", "Tiểu thời đại", "Cổ kiếm kỳ đàm", "Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa", "Người phiên dịch", "Hộc Châu phu nhân",...

Dương Mịch gây 'náo loạn' trung tâm thương mại, fan gào thét đến lạc giọng! - Ảnh 8Dương Mịch gây 'náo loạn' trung tâm thương mại, fan gào thét đến lạc giọng! - Ảnh 9

Dương Mịch gây 'náo loạn' trung tâm thương mại, fan gào thét đến lạc giọng! - Ảnh 10
Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự cảm thán, không tiếc lời khen ngợi về khí chất đài cát của Dương Mịch và nhận xét rằng ngoài đời nữ diễn viên đẹp đến từng centimet

Về đời tư, Dương Mịch có một con gái với tài tử Hong Kong Lưu Khải Uy. Cặp đôi tổ chức đám cưới cổ tích vào năm 2014 nhưng đến năm 2018 - chỉ 4 năm sau đó - Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy khiến dân tình dậy sóng về những vấn đề hậu ly hôn ồn ào. 

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