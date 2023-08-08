HOT: Dương Mịch chi hơn 1600 tỷ để giành quyền nuôi con gái, Lưu Khải Uy đưa bé đến Canada thay đổi quốc tịch?

Dương Mịch - Lưu Khải Uy tiếp tục khiến công chúng dậy sóng vì những vấn đề giành quyền nuôi con của cả hai hậu ly hôn.

Dù đã ly hôn được 5 năm, thế nhưng cuộc chiến giành quyền nuôi con của Dương Mịch - Lưu Khải Uy vẫn chưa đến hồi kết. Cuộc sống hậu ly hôn của cả hai vẫn luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Sáng nay (8/8), truyền thông Hong Kong tiết lộ Dương Mịch sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng trong cuộc chiến giành quyền nuôi bé Tiểu Gạo Nếp với Lưu Khải Uy. Cụ thể, nữ diễn viên sinh năm 1986 đã mạnh tay chi 500 triệu NDT (khoảng 1655 tỷ đồng) để tranh giành quyền nuôi con gái với chồng cũ.

Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp được bắt gặp xuất hiện tại thác Niagara ở Canada vào giữa tháng 7 vừa qua Tuy nhiên, Lưu Khải Uy công khai tuyên bố sẽ không từ bỏ quyền nuôi con gái. Truyền thông Hong Kong cũng cho biết Lưu Khải Uy hiện không có kế hoạch kết hôn lần nữa dù anh đang hẹn hò nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Trước đó, hồi giữa tháng 7/2023, Lưu Khải Uy được một người qua đường bắt gặp xuất hiện cùng bé Tiểu Gạo Nếp tại thác Niagara ở Canada. Nhiều dân tình cho rằng có thể nam diễn viên đang dẫn con gái đi du lịch nước ngoài sau thời gian dài tham gia các dự án của bản thân. Thế nhưng có một vài thông tin cho rằng anh đưa con gái đến Canada để thay đổi quốc tịch nhằm ngăn cản Dương Mịch đạt được ước nguyện giành quyền nuôi con.

Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là một trong những cặp đôi hot nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cặp đôi tổ chức đám cưới cổ tích vào năm 2014, có con gái Tiểu Gạo Nếp nhưng đã "đường ai nấy đi" vào năm 2018. Sau khi ly hôn, phía gia đình Lưu Khải Uy đã giành được quyền nuôi bé Tiểu Gạo Nếp. Hiện tại, Dương Mịch được cho là vẫn một mình, còn Lưu Khải Uy công khai ở bên Lý Hiểu Phong. Sau khi ly hôn, Dương Mịch ít gặp gỡ con gái vì công việc bận rộn và ảnh hưởng của dịch bệnh. Cô thậm chí bị chỉ trích là người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm. Lần gần nhất cô được trông thấy bên con là vào năm 2020. Dù đã ly hôn được 5 năm, thế nhưng cuộc chiến giành quyền nuôi con của Dương Mịch - Lưu Khải Uy vẫn chưa đến hồi kết Gần đây vào tháng 3/2023, Dương Mịch đã về Hồng Kông thăm con sau 3 năm xa cách. Cô đi cùng cha mẹ mang theo nhiều đồ chơi trẻ em. Truyền thông cho rằng đây là quà mà Dương Mịch và ông bà ngoại muốn tặng cho bé Tiểu Gạo Nếp. Trên một show truyền hình, Dương Mịch từng chia sẻ về mối quan hệ giữa hai mẹ con. Ngôi sao nổi tiếng cho biết, cô vẫn thường gọi điện thoại cho con gái và quan tâm tới quá trình phát triển của con dù không thể ở bên con thường xuyên.

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