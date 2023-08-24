Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn nhận 'tin vui' khủng, netizen kì vọng một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính cán mốc 2 triệu người đặt xem trên nền tảng IQIYI. Nhiều khán giả cho rằng đây chính là ‘tín hiệu’ tốt lành phim sắp sửa lên sóng trong thời gian gần nhất.

Nhiều khán giả cho rằng dự án này được kì vọng gỡ gạc lại hình ảnh của Dương Mịch và Cung Tuấn ở 2 dự án riêng bị flop lên sóng trước đó. Theo đó, dự án Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch và An Lạc Truyện của Cung Tuấn dù được kì vọng cao nhưng khi lên sóng lại nhận về nhiều lời chê bai về diễn xuất và cũng như thành tích khá tệ. Chính vì thế, khán giả vô cùng háo hức dự án này lên sóng.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Series bao gồm ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ đóng chính phần đầu tiên Nguyệt Hồng Thiên.

Theo đó, trong bộ phim, Dương Mịch vào vai Đồ Sơn Hồng Hồng, nàng đại tỷ hồ yêu mạnh nhất của Hồ tộc, với nhan sắc kiêu kỳ xinh đẹp và sức mạnh bất phàm, Hồng Hồng nắm giữ số mệnh tộc Đồ Sơn và có sứ mệnh thống lĩnh toàn bộ liên minh Yêu tộc.

Đại tỷ Hồ tộc cứu được Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn thủ vai) trong một dịp bất ngờ. Từ đó, cả hai luôn đồng hành cùng nhau và dần dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, sự ngăn cách bởi dòng máu người và yêu khiến cả hai phải đối mặt với trùng trùng nguy hiểm.