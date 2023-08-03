Mới đây, hôm 31/7, trên tài khoản cá nhân Weibo, Dương Mịch đăng tải loạt hình ảnh mới của bản thân sau thời gian dài "ở ẩn" kèm dòng chú thích: "Chỉ cần trong lòng nghĩ đến, thì ở đâu cũng là sân khấu. Chư vị bằng hữu khắp bốn phương tám hướng, lại gặp mặt rồi". Động thái mới này của mỹ nhân sinh năm 1986 nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng bởi nhất cử nhất động của cô nàng sau khi rời công ty cũ luôn khiến khán giả và người hâm mộ tò mò.

Trong loạt hình ảnh và video của Dương Mịch tại buổi tổng duyệt cho concert cá nhân được cô đăng tải, có thể thấy nữ diễn viên khá vui tươi, yêu đời thậm chí còn lắc lư theo nhạc. Dù đã chạm ngưỡng 37, Dương Mịch vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả bởi cô không chỉ có tài năng diễn xuất mà còn có nhan sắc kiều diễm nổi bật với phong cách quyến rũ, quý phái.

Được biết, mối quan hệ giữa Dương Mịch và phía công ty quản lý Gia Hành gặp vài vấn đề riêng giữa hai bên khiến cô quyết định rời công ty vào tháng 5 vừa qua. Hiện Dương Mịch vẫn đang ấp ủ những hoạt động riêng để độc lập phát triển sự nghiệp diễn xuất của bản thân.

Động thái mới này của mỹ nhân sinh năm 1986 nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng bởi nhất cử nhất động của cô nàng sau khi rời công ty cũ luôn khiến khán giả và người hâm mộ tò mò

Dương Mịch sinh năm 1986, là một trong những nữ diễn viên 8x “đỉnh” nhất màn ảnh Hoa ngữ. Cô có nền tảng bước chân vào giới giải trí khá sớm khi trở thành diễn viên nhí trong phim cổ trang "Võ Trạng nguyên Tô Khất Nhi", phim truyền hình "Hầu Oa". Nữ diễn viên càng quen mặt hơn với khán giả khi sở hữu "gia tài" phim ảnh đồ sộ như "Thần điêu đại hiệp 2006", "Mỹ nhân tâm kế", "Tiên kiếm kỳ hiệp 3", "Cung tỏa tâm ngọc", "Tiểu thời đại", "Cổ kiếm kỳ đàm", "Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa", "Người phiên dịch", "Hộc Châu phu nhân",...

Về đời tư, Dương Mịch có một con gái với tài tử Hong Kong Lưu Khải Uy. Cặp đôi tổ chức đám cưới cổ tích vào năm 2014 nhưng đến năm 2018 - chỉ 4 năm sau đó - Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy khiến dân tình dậy sóng về những vấn đề hậu ly hôn ồn ào.