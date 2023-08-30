Dương Mịch xuất hiện cùng Vương Nhất Bác tại sự kiện do Quảng Điện tổ chức, có phát biểu đanh thép về việc nghệ sĩ trốn thuế

Mới đây, vào ngày 29/8, Dương Mịch và Vương Nhất Bác vừa tham dự một sự kiện toạ đàm do Quảng Điện (Tổng cục phát thanh và truyền hình Trung Quốc) tổ chức.

Tại sự kiện này, cả 2 xuất hiện đơn giản, chỉn chu, khác xa những lúc lộng lẫy đi thảm đỏ. Đáng chú ý, mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế đã đại diện phát biểu, vô tình nhắc đến ồn ào trốn thuế vô cùng nhạy cảm của Cbiz: “Tôi nhận thấy là một diễn viên cần tự giác tẩy chay giá cát xê trên trời, tẩy chay hợp đồng âm dương, tẩy chay hành vi trốn thuế. Diễn viên thì phải làm người đàng hoàng, làm việc một cách minh bạch”.

Phát biểu này của nữ diễn viên đã ngay lập tức khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng. Cư dân mạng cho rằng việc mạnh mẽ phát biểu như vậy tại một sự kiện do Quảng điện tổ chức với tư cách diễn viên hạng A của Dương Mịch được đánh giá là dũng cảm, đồng thời cũng khiến fan vô cùng yên tâm về nhân cách của cô nàng.

Được biết, tại buổi tọa đàm còn có sự góp mặt của Đỗ Hoa – bà chủ công ty Vương Nhất Bác.

Gia nhập showbiz đã nhiều năm, nhưng đến hiện tịa, không thể phủ nhận độ hot của Dương Mịch vẫn chưa hề thuyên giảm. Cô sở hữu hơn 112 triệu người theo dõi trên Weibo cá nhân, có biệt danh “nữ vương mang hàng” bởi nhiều trang phục, đồ dùng mà Dương Mịch sử dụng luôn trong tình trạng cháy hàng.

Trong khi đó, Vương Nhất Bác là 1 trong những tiểu sinh lưu lượng hàng đầu lứa 95. Sau khi nổi lên với Trần Tình Lệnh, nam diễn viên nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả, sở hữu lượng fan khổng lồ và giá trị thương mại bậc nhất.

Được biết, sắp tới đây, bộ phim Nhân Ngư có sự tham gia của Vương Nhất Bác sẽ quay tại 3 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Khán giả vô cùng phấn khích khi biết thông tin Hà Nội có thể sẽ trở thành một trong số những bối cảnh chính của Nhân ngư. Tuy nhiên, nhiều người cũng chia sẻ khả năng Vương Nhất Bác sẽ không tới Việt Nam quay phim, bởi nhân vật có cuộc sống ở Hà Nội là một người đàn ông trung niên.