Netizen bình chọn 'tứ đại đỉnh lưu' phiên bản nữ: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Địch Lệ Nhiệt Ba

Với bảng tổng hợp này, nhiều khán giả tỏ ra thắc mắc và bất ngờ khi Dương Tử đang có lượng nhiệt "khổng lồ" từ "Trường tương tư" lại không nằm trong danh sách này. Tuy nhiên, nếu xét về mức độ nhận diện phổ biến, lượng người theo dõi và giá trị thương mại thì Dương Tử có phần thua kém hơn Địch Lệ Nhiệt Ba và Angelababy. Do vậy cũng dễ hiểu khi mỹ nhân sinh năm 1992 không lọt vào bảng xếp hạng này.

Danh xưng "tứ đại hoa đán", "tứ tiểu hoa đán", "tứ đại lưu lượng" hay "tứ đại đỉnh lưu" luôn là chủ đề được netizen Trung quan tâm và theo dõi sát sao. Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã tổng hợp và chọn ra 4 mỹ nhân "tứ đại đỉnh lưu" nổi bật nhất năm 2023 tính tới thời điểm hiện tại. 4 diễn viên Cbiz được nhắc đến lần này là Dương Mịch , Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dương Mịch sinh năm 1986, là một trong những nữ diễn viên 8x “đỉnh” nhất màn ảnh Hoa ngữ. Cô có nền tảng bước chân vào giới giải trí khá sớm khi trở thành diễn viên nhí trong phim cổ trang "Võ Trạng nguyên Tô Khất Nhi", phim truyền hình "Hầu Oa".

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là ngọc nữ màn ảnh xứ Trung. Cô hiện là siêu sao hạng A, thuộc top tiểu hoa đán và là đỉnh lưu Cbiz. Năm 2007, Dĩnh lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình gia đình "Đám cưới vàng" của đạo diễn Trịnh Hiểu Long.

Năm 2015, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai chính trong bộ phim tình cảm "Hoa Thiên Cốt". Bộ phim đã thành công rực rỡ ở Trung Quốc, đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới. Nữ diễn viên cùng giành được nhiều giải thưởng cho vai diễn trong "Hoa Thiên Cốt".

Từ đó cho đến nay, tên tuổi của cô phủ sóng vượt bật, được đánh giá là một diễn viên thực lực, có năng lực diễn xuất đi cùng nhan sắc xinh đẹp. Cô tham gia vào rất nhiều bộ phim, chương trình truyền hình, tham gia quảng cáo, là đại diện thương hiệu của nhiều nhãn hàng nổi tiếng khác.

Angelababy

Angelababy (28/2/1989) có tên thật là Dương Dĩnh, là một nữ diễn viên, người mẫu Hong Kong và Trung Quốc đại lục, cô từng tham gia diễn xuất trong một số phim nổi tiếng "Lần đầu tiên", "Địch Nhân Kiệt", "Cô phương bất tự thưởng", "Cô dâu đại chiến".

Tuy khả năng diễn xuất chưa được đánh giá cao nhưng nhan sắc của mỹ nhân 34 tuổi liên tục là chủ đề hot được tìm kiếm nhiều trên các trang mạng xã hội địa phương. Hiện Angelababy là biểu tượng của làng thời trang, nhãn hàng đồng thời là nữ diễn viên được các tạp chí săn đón nhiều nhất tại Trung Quốc. Giới truyền thông Nhật Bản còn ưu ái gọi cô là “nữ thần Hong Kong”.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba (1992), tên đầy đủ là Địch Lệ Nhiệt Ba - Địch Lực Mộc Lạp Đề, là nữ diễn viên, người mẫu người Trung Quốc. Xuất thân trong một gia đình nghệ thuật nên từ nhỏ, cô đã được học vũ đạo, đàn piano và đàn violin.

Năm 2014, Địch Lệ Nhiệt Ba tốt nghiệp Học viện Hí Kịch Thượng Hải khoa biểu diễn. Sau tốt nghiệp, cô nhận được sự chú ý của khán giả sau khi tham gia bộ phim cổ trang tiên hiệp ăn khách "Cổ kiếm kỳ đàm". Với nhan sắc "có một không hai" và sự nỗ lực của bản thân, Địch Lệ Nhiệt Ba vụt sáng trở thành một trong những nữ diễn viên có lưu lượng hàng đầu trong giới giải trí Cbiz.

Đúng ngày 8/8/2023, tài khoản cá nhân Weibo của Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức đạt 80 triệu người theo dõi. Như vậy, sau 8 năm, "mỹ nhân Tân Cương" sinh năm 1992 đã có cho mình từ 8 triệu lên 80 triệu người hâm mộ, vượt xa hẵn nhiều nữ diễn viên khác trong giới giải trí Cbiz về số lượng người theo dõi trên Weibo.