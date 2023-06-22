Ngoài 'Tứ đại thiên vương' còn có 'Tứ đại mỹ nhân' từng khiến cả Hồng Kông điêu đứng vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành

Sao quốc tế 22/06/2023 09:36

“Tứ đại thiên vương” là cái danh không ai là không biết khi nhắc đến làng giải trí Hồng Kông. Nhưng bên cạnh đó còn có "Tứ đại mỹ nhân" cũng nổi tiếng không kém.

Quan Chi Lâm 

Quan Chi Lâm là "người phụ nữ đẹp nhất" trong miệng Lưu Đức Hoa. Vào những năm 1990, cô có thể nói là nữ diễn viên nổi tiếng nhất Hông Kông, cho dù đó là Thành Long, Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ cũng đều bị cô chinh phục.

Ngoài 'Tứ đại thiên vương' còn có 'Tứ đại mỹ nhân' từng khiến cả Hồng Kông điêu đứng vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành - Ảnh 1
Vào những năm 1990, Quan Chi Lâm có thể nói là nữ diễn viên nổi tiếng nhất Hông Kông

Khi chưa nổi tiếng, mỗi khi Quan Chi Lâm ra đường đều bị đám đông vây quanh, thậm chí người nhà còn nhiều lần giáo dục cô đề phòng bị lừa vì nhan sắc. Sau đó, Quan Chi Lâm đã tham gia nhiều bộ phim, trong đó nổi tiếng nhất là vai diễn Dì Mười Ba trong “Hoàng Phi Hồng” đóng cùng với Lý Liên Kiệt. Chính vai diễn này, Quan Chi Lâm nổi danh khắp thế giới, tên tuổi của cô cũng được biết đến nhiều hơn.

Lâm Thanh Hà 

Lâm Thanh Hà chiếm cảm tình của khán giả bởi vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và khí chất đầy thu hút. Cô được ưu ái gọi là "quốc bảo nhan sắc" của nền điện ảnh Trung Quốc với những vai diễn trong Em Là Cánh Hoa Rơi, Tình Yêu Trong Sáng, Hạt Động Tương Tư

Ngoài 'Tứ đại thiên vương' còn có 'Tứ đại mỹ nhân' từng khiến cả Hồng Kông điêu đứng vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành - Ảnh 2
Lâm Thanh Hà chiếm cảm tình của khán giả bởi vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và khí chất đầy thu hút

Trong những năm 1970, Lâm Thanh Hà còn được gọi là "nàng thơ" của những bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao. Ngoài ra, vai diễn Đông Phương Bất Bại do Lâm Thanh Hà thủ vai đã khiến sự nghiệp và danh tiếng của cô tăng lên đáng kể, được công chúng công nhận là vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Ban đầu hình ảnh cô trong mắt công chúng là một nữ thần thanh lịch, nhưng sau khi vào vai Đông Phương Bất Bại, khán giả nhận thấy ở cô còn có khí chất hào hiệp.

Lý Gia Hân 

Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1970 bắt đầu bước qua ngã rẽ khi cô ghi danh thi Hoa hậu Hồng Kông 1988 và được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Cùng năm, mỹ nhân họ Lý giành luôn vương miện Hoa hậu Hoa kiều quốc tế nhờ nhan sắc xinh đẹp vốn có. Sau cuộc thi, Lý Gia Hân đầu quân cho TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đầy thăng hoa. 

Ngoài 'Tứ đại thiên vương' còn có 'Tứ đại mỹ nhân' từng khiến cả Hồng Kông điêu đứng vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành - Ảnh 3
Lý Gia Hân là cái tên vô cùng quen thuộc tên màn ảnh TVB 

Những năm 1990, Lý Gia Hân là một trong tứ đại mỹ nhân của màn ảnh Hồng Kông bên cạnh Quan Chi Lâm, Trương Mạn Ngọc và Lâm Thanh Hà. Nhắc đến mỹ nhân này, công chúng Hồng Kông không thể quên sự góp mặt của cô trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Thiện nữ u hồn 2, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Nguyên Chấn Hiệp, Đọa lạc thiên sứ, Tuyết sơn phi hồ, Phương Thế Ngọc, Hào môn dạ yến… 

Trương Mạn Ngọc 

Trương Mạn Ngọc từng được biết đến là một trong những đại mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ. Năm 1983, cô trở thành Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và chính thức bước chân vào làng giải trí. Cô tham gia góp mặt trong nhiều bộ phim lớn nhỏ, từ phim điện ảnh đến phim truyền hình.

Ngoài 'Tứ đại thiên vương' còn có 'Tứ đại mỹ nhân' từng khiến cả Hồng Kông điêu đứng vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành - Ảnh 4
Truyền thông Hoa ngữ những năm 90 xếp Trương Mạn Ngọc vào danh sách những nữ thần nhan sắc, mỹ nhân tài hoa của làng giải trí

Truyền thông Hoa ngữ những năm 90 xếp Trương Mạn Ngọc vào danh sách những nữ thần nhan sắc, mỹ nhân tài hoa của làng giải trí. Các bộ phim gắn với tên tuổi của Trương Mạn Ngọc gồm Tân Long Môn khách sạn, Thanh Xà, Đông Tà Tây Độc, Anh hùng, Nguyễn Linh Ngọc, Tâm trạng khi yêu, Điềm mật mật, Clean...

 

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Những năm qua, Trương Mạn Ngọc hạn chế gặp gỡ bạn bè, người thân, mỗi ngày bầu bạn với thú cưng, chính vì vậy những thông tin về nữ minh tinh vô cùng ít ỏi.

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Từ khóa:   Quan Chi Lâm Trương Mạn Ngọc Lâm Thanh Hà Lý Gia Hân Tin tức giải trí

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