Điền Hi Vi gây tranh cãi với nét diễn khóc hay cười mặt cũng 'nhăn nheo như bà già'

Sao quốc tế 02/09/2023 12:55

Màn ra mắt của Kiệu Hoa Hỷ Sự - phiên bản 2023 của Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý đang trở thành tâm điểm tranh cãi của fan phim Hoa ngữ.

Mới đây, trang QQ lên tiếng chê bai dàn diễn viên của Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý 2023, cho rằng khó sánh bằng với dàn anh chị đi trước.

Đáng chú ý, Điền Hi Vi bị chê bai nặng nề khi hoá thân thành nàng dâu "con nhà võ" Lý Ngọc Hồ. Cố gắng thể hiện sự tinh nghịch, năng nổ và biểu cảm đa dạng của nhân vật, Điền Hi Vi khiến gương mặt mình trở nên méo mó, gây ám ảnh người xem. 

Điền Hi Vi gây tranh cãi với nét diễn khóc hay cười mặt cũng 'nhăn nheo như bà già' - Ảnh 1

Ở những cảnh cười tươi hay khóc mếu, Điền Hi Vi đều chưa thật sự nắm được tinh thần của nhân vật Lý Ngọc Hồ. Kết quả, nữ chính Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý remake trở nên nhăn nheo chẳng khác gì "bà cụ non", khác xa với dáng vẻ đáng yêu thường thấy trên màn ảnh.

 

Trang QQ còn lên tiếng mỉa mai rằng "Gương mặt kiểu gì đây? Thật muốn lấy bàn là để ủi phẳng nếp nhăn ở 2 hàng chân mày của cô ấy". Nhiều cư dân mạng hiện cũng đang bày tỏ sự thất vọng, nhưng không bất ngờ khi dàn diễn viên từ chính đến phụ của Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý remake quá kém về tạo hình lẫn diễn xuất.

Điền Hi Vi gây tranh cãi với nét diễn khóc hay cười mặt cũng 'nhăn nheo như bà già' - Ảnh 2Điền Hi Vi gây tranh cãi với nét diễn khóc hay cười mặt cũng 'nhăn nheo như bà già' - Ảnh 3

 

Mặt khác, bản thân Điền Hi Vi và bộ phim đang có thành tích không đến nỗi tệ trên các BXH. Theo thống kê của Vlinkage, Kiệu Hoa Hỷ Sự đang là phim chiếu mạng hot thứ 4 trong ngày, còn nhân vật Lý Ngọc Hồ của Điền Hi Vi đứng hạng 7 trên BXH cá nhân ngày 29/8. Trước mắt, phim được đánh giá là bám sát phiên bản cũ năm 2000, chưa có gì mới mẻ nên không chắc sẽ giữ được hiệu ứng như hiện tại hoặc có thể bùng nổ hơn.

Điền Hi Vi gây tranh cãi với nét diễn khóc hay cười mặt cũng 'nhăn nheo như bà già' - Ảnh 4

"Kiệu hoa hỷ sự". Phim kể về hai cô gái cưới cùng một ngày, là Lý Ngọc Hồ và Đỗ Băng Nhạn. Ngọc Hồ được gả cho tướng quân Viên Bất Khuất còn Băng Nhạn làm cô dâu của Tề Thiên Lỗi. Tuy nhiên cả hai đều không mãn nguyện về chồng sắp cưới. Hai đoàn rước dâu gặp trời mưa, cùng trú một địa điểm, tới lúc trời tạnh, phu kiệu rước nhầm, đưa Ngọc Hồ về nhà Thiên Lỗi còn Băng Nhạn về phủ của Bất Khuất.

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