Vương Hạc Đệ diễn cảnh khóa môi Điền Hi Vi, phản ứng của nhân viên đoàn phim khiến netizen ngỡ ngàng

Dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân do Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi đóng chính hiện đang trong quá trình khởi quay nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả và người hâm mộ bởi visual quá đẹp đôi của hai diễn viên. Do vậy, những phân cảnh hậu trường giữa Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi luôn khiến khán giả tò mò.

Mới đây, trên các diễn đàn phim ảnh bất ngờ lan truyền clip ghi lại cảnh hậu trường "khóa môi" đầy ngọt ngào của cặp đôi Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi. Ở phân đoạn này, nam diễn viên trông đầy khí chất, còn vẻ ngoài đài cát của Điền Hi Vi cũng khiến dân tình không ngừng cảm thán.