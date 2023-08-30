Vương Hạc Đệ diễn cảnh khóa môi Điền Hi Vi, phản ứng của nhân viên đoàn phim khiến netizen ngỡ ngàng

Sao quốc tế 30/08/2023 14:37

Cảnh khóa môi đầu tiên của Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân khiến netizen vô cùng thích thú.

Dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân do Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi đóng chính hiện đang trong quá trình khởi quay nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả và người hâm mộ bởi visual quá đẹp đôi của hai diễn viên. Do vậy, những phân cảnh hậu trường giữa Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi luôn khiến khán giả tò mò.

Mới đây, trên các diễn đàn phim ảnh bất ngờ lan truyền clip ghi lại cảnh hậu trường "khóa môi" đầy ngọt ngào của cặp đôi Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi. Ở phân đoạn này, nam diễn viên trông đầy khí chất, còn vẻ ngoài đài cát của Điền Hi Vi cũng khiến dân tình không ngừng cảm thán. 

Vương Hạc Đệ diễn cảnh khóa môi Điền Hi Vi, phản ứng của nhân viên đoàn phim khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 1

Vương Hạc Đệ diễn cảnh khóa môi Điền Hi Vi, phản ứng của nhân viên đoàn phim khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 2
Cảnh khóa môi đầu tiên của Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân

Theo nhận xét của các khán giả, cảnh hôn của hai nhân vật được thực hiện rất tốt, phản ứng hóa học của cặp đôi cũng cực kỳ ổn. Dẫu vậy, sau khi đoạn clip được lan truyền, sự chú ý của cư dân mạng bất ngờ để tâm đến ánh mắt của dàn nhân viên hậu kỳ.

Có thể thấy, hai nam nhân viên trong ê-kíp đứng kế bên Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi đã rất chăm chú nhìn vào set quay, gần như không rời mắt trong suốt quá trình thực hiện cảnh hôn của cặp đôi chính. Tại phần bình luận, khán giả dành lời khen cho sự nghiêm túc, tập trung cao độ của ê-kíp làm phim, đồng thời cảm thán trước sự đẹp đôi của Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ diễn cảnh khóa môi Điền Hi Vi, phản ứng của nhân viên đoàn phim khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 3

Vương Hạc Đệ diễn cảnh khóa môi Điền Hi Vi, phản ứng của nhân viên đoàn phim khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 4
Nhan sắc của Điền Hi Vi trong phân cảnh này cũng được netizen hết lời khen ngợi

 

Vương Hạc Đệ diễn cảnh khóa môi Điền Hi Vi, phản ứng của nhân viên đoàn phim khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 5
Có thể thấy, hai nam nhân viên trong ê-kíp đứng kế bên Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi đã rất chăm chú nhìn vào set quay, gần như không rời mắt trong suốt quá trình thực hiện cảnh hôn của cặp đôi chính

Thời điểm rộ thông tin Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi cùng đóng chính trong bộ phim này, netizen Trung đã nhanh chóng đặt tên couple cho phim. Siêu thoại couple của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đã được lập với tên "Điền Trường Lệ Cửu" (tiếng Trung đồng âm với "thiên trường địa cửu" - lâu dài, mãi mãi). 

Nói thêm về Đại Phụng Đả Canh Nhân, đây là bộ phim xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ thủ vai) và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh.

Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Tại đây, anh gặp Lâm An - nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ, có chút kiêu ngạo đáng yêu.

Vương Hạc Đệ diễn cảnh khóa môi Điền Hi Vi, phản ứng của nhân viên đoàn phim khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 6Vương Hạc Đệ diễn cảnh khóa môi Điền Hi Vi, phản ứng của nhân viên đoàn phim khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 7

Vương Hạc Đệ diễn cảnh khóa môi Điền Hi Vi, phản ứng của nhân viên đoàn phim khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 8
Cảnh quay chung mới nhất của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

Được biết, đây là một trong ba dự án cùng một đội ngũ sản xuất thuộc hàng năng lực, cùng một ekip đứng sau thành công của Ở rểKhanh Khanh Nhật Thường. Nhiều cư dân mạng dự đoán đây sẽ là một dự án được đầu tư vô cùng hoành tráng do từ trước đến nay, Tân Lệ vẫn luôn đề cao tiêu chuẩn sản xuất trong các sản phẩm.

Dù chỉ đang trong quá trình khởi quay, khán giả vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào Đại Phụng Đả Canh Nhân. Nhiều người hâm mộ cũng mong chờ sự bức phá mới về diễn xuất của Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi trong dự án phim lần này.    

 

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