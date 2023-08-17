Dĩ Ái Vi Doanh chưa có lịch lên sóng nhưng Vương Hạc Đệ vẫn gây sốt cộng đồng mạng vì một điều?

Sao quốc tế 17/08/2023 11:04

Mặc dù Dĩ Ái Vi Doanh chưa có lịch lên sóng nhưng mới đây, Vương Hạc Đệ vẫn gây sốt cộng đồng mạng vì một điều.

Mặc dù chưa có lịch lên sóng nhưng mới đây, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ loạt ảnh tạo hình tổng tài của Vương Hạc Đệ trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh. Nhiều khán giả vô cùng phấn khích vì khí chất sang chảnh, thần thái cực ngầu của nam thần như Thời Yến bước ra từ trong trang sách.

Dĩ Ái Vi Doanh chưa có lịch lên sóng nhưng Vương Hạc Đệ vẫn gây sốt cộng đồng mạng vì một điều? - Ảnh 1Dĩ Ái Vi Doanh chưa có lịch lên sóng nhưng Vương Hạc Đệ vẫn gây sốt cộng đồng mạng vì một điều? - Ảnh 2Dĩ Ái Vi Doanh chưa có lịch lên sóng nhưng Vương Hạc Đệ vẫn gây sốt cộng đồng mạng vì một điều? - Ảnh 3Dĩ Ái Vi Doanh chưa có lịch lên sóng nhưng Vương Hạc Đệ vẫn gây sốt cộng đồng mạng vì một điều? - Ảnh 4

Được biết, vai diễn Thời Yến lần này của Vương Hạc Đệ được biết đến là tổng tài trẻ tuổi thành đạt, tính tình trầm ổn tỉnh táo. Dù xuất thân trong gia đình gia thế nhưng anh không trói buộc trách nhiệm thừa kế tập đoàn gia tộc mà có kế hoạch riêng cho đời mình. Về phương diện tình cảm, nam chính cũng là người chủ động, chín chắn và cũng rất chu đáo với người mình yêu.

Dĩ Ái Vi Doanh chưa có lịch lên sóng nhưng Vương Hạc Đệ vẫn gây sốt cộng đồng mạng vì một điều? - Ảnh 5

Bên cạnh đó tạo hình của Vương Hạc Đệ gây sốt thì tuyến tình cảm của anh và Bạch Lộc cũng được khán giả mong chờ. Được biết, cặp đôi khiến dân tình đứng ngồi không yên khi lộ những khoảnh khắc hậu trường với màn tương tác ‘ngọt tràn màn hình’ như một cặp đôi thực thụ. Thậm chí, trông cả hai đẹp đôi tới mức, công chúng không hề nhận ra khoảng cách 4 tuổi giữa Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc.

Dĩ Ái Vi Doanh chưa có lịch lên sóng nhưng Vương Hạc Đệ vẫn gây sốt cộng đồng mạng vì một điều? - Ảnh 6Dĩ Ái Vi Doanh chưa có lịch lên sóng nhưng Vương Hạc Đệ vẫn gây sốt cộng đồng mạng vì một điều? - Ảnh 7Dĩ Ái Vi Doanh chưa có lịch lên sóng nhưng Vương Hạc Đệ vẫn gây sốt cộng đồng mạng vì một điều? - Ảnh 8

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có.

Dĩ Ái Vi Doanh chưa có lịch lên sóng nhưng Vương Hạc Đệ vẫn gây sốt cộng đồng mạng vì một điều? - Ảnh 9

Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.

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