Vương Hạc Đệ có nguy cơ 'duyên mình lỡ' với Địch Lệ Nhiệt Ba trong Vạn Tra Triều Hoàng

Thời gian qua, dự án cải biên từ Manga có tên Vạn Tra Triều Hoàng do Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất có thông tin nữ chính sẽ do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai. Bên cạnh đó, bộ phim đang có kế hoạch khai máy, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nếu thông tin này là sự thật thì Vương Hạc Đệ có khả năng sẽ được kết hợp với thần tượng Địch Lệ Nhiệt Ba của mình. Trước đó, anh chàng đã ‘lỡ duyên’ với ‘Mỹ nhân Tân Cương’ một lần vì trong chương trình Xin Chào Thứ 7, anh chàng dù là thành viên chương trình nhưng ở tập Địch Lệ Nhiệt Ba đến làm khách mời thì anh chàng lại không có mặt.

Bên cạnh đó, dự án này là dự án đại nữ chủ, nữ chính sẽ xuất hiện xuyên suốt trong bộ phim, còn lại thì mỗi phó bản sẽ có một nam chính riêng. Nhiều khán giả cho rằng dự án sẽ khó mời được sao nam lưu lượng như Vương Hạc Đệ vì sẽ vướng vào vấn đề phiên vị nên lựa chọn nam chính đợi bạo sẽ dễ dàng hơn. Chính vì thế, có khả năng Vương Hạc Đệ lại tiếp tục ‘lỡ duyên’ lần nữa với Địch Lệ Nhiệt Ba.

Vạn Tra Triều Hoàng được cải biên từ truyện tranh cùng tên của tác giả Thời Đại Mạn Vương. thuộc thể loại xuyên nhanh (hay còn gọi là khoái xuyên). Trong truyện, nữ chính Tô Lục Hạ đã xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, nhập vai nhân vật trung tâm của từng nơi để thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

Nhiệm vụ đó là trừng trị các thể loại tra nam - tiện nữ, cũng là 2 kiểu người đáng ghét nhất khiến ai nấy khốn khổ. Cô sẽ đi đòi lại công đạo cho những nữ phụ bị ép đến chết trong uất ức, viết nên cái kết khác hạnh phúc hơn cho họ.