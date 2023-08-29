Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư sẽ chính thức 'yêu đương' trên màn ảnh nhỏ vào tháng 10 tới đây.

Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư là một trong những nam thần, tiểu hoa được khán giả yêu thích hiện nay. Mặc dù chưa có lần nào hợp tác trong các dự án phim ảnh nhưng vẫn được khán giả mong chờ màn xuất hiện cùng nhau. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Hiến Ngư đang có kế hoạch khởi quay vào tháng 10. Theo đó, đoàn phim đang nhắm tới Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư vào vai nam nữ chính cho phim này.

Được biết, đây là một trong "Tứ đại cổ ngôn" trên Tấn Giang. Hiến Ngư được chuyển thể từ tiểu thuyết Hướng Tổ Sư Dâng Lên Cá Ướp Muối của tác giả Phù Hoa. Cốt truyện sẽ xoay quanh về một đệ tử cấp thấp nhỏ bé với một đại sư tổ ma đầu đáng sợ.

Tuy nhiên, phía fan của Vương Hạc Đệ phủ nhận tin đồn trên vì anh chàng đang ở trong đoàn phim Đại Phụng Đả Canh Nhân. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng phía khán giả vẫn hy vọng cả hai sẽ cùng tham gia dự án lần này. Được biết, dù chưa có phim đóng cùng nhau nhưng cả hai cũng có dịp cùng tham gia trong chương trình và quay quảng cáo. Điều đáng nói là khoảnh khắc chung khung hình của cả hai tràn ngập cảm giác thanh xuân ngọt ngào với màn chênh lệch chiều cao vô cùng đẹp đôi. Bên cạnh đó, sự tương tác ăn ý của cả 2 dù chỉ trong một chương trình nhưng vẫn khiến khán giả vô cùng phấn khích. Họ khẳng định nếu cả 2 cùng đóng phim chung chắc chắn sẽ có màn tấu hài nhân đôi trên phim trường.

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