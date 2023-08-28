Tạo hình công chúa của 'vợ mới màn ảnh' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình phát sốt

Sao quốc tế 28/08/2023 19:03

Mới đây, mạng xã hội được một phen phát sốt với loạt ảnh hé lộ tạo hình công chúa của 'vợ mới màn ảnh' của Vương Hạc Đệ được đoàn phim tung ra.

Thời gian gần đây, dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân do Vương Hạc ĐệĐiền Hi Vi đã chính thức khai máy. Bên cạnh tạo hình gây sốt của nam chính Vương Hạc Đệ thì tạo hình của nữ chính Điền Hi Vi luôn được khán giả háo hức hóng chờ được hé lộ.

Tạo hình công chúa của 'vợ mới màn ảnh' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình phát sốt - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Đại Phụng Đả Canh Nhân đã tung ra loạt ảnh hé lộ tạo hình của Điền Hi Vi trên phim trường. Được biết, cô vào vai Lâm An nhị công chúa, vợ của nam chính Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ).

Tạo hình công chúa của 'vợ mới màn ảnh' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình phát sốt - Ảnh 2Tạo hình công chúa của 'vợ mới màn ảnh' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình phát sốt - Ảnh 3

Tạo hình công chúa của 'vợ mới màn ảnh' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình phát sốt - Ảnh 4Tạo hình công chúa của 'vợ mới màn ảnh' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình phát sốt - Ảnh 5Tạo hình công chúa của 'vợ mới màn ảnh' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình phát sốt - Ảnh 6Tạo hình công chúa của 'vợ mới màn ảnh' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình phát sốt - Ảnh 7Tạo hình công chúa của 'vợ mới màn ảnh' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình phát sốt - Ảnh 8

Đảm nhận nhân vật nhị công chúa, Điền Hi Vi được ekip sản xuất thiết kế cho một tạo hình sang trọng, quyền quý và đầy nữ tính. Khi đoạn video trên phim trường được đưa lên mạng xã hội, các khán giả đã dành rất nhiều lời khen cho nhan sắc của Điền Hi Vi.

Đại Phụng Đả Canh Nhân là đại tác phẩm trên web văn học mạng Khởi Điểm, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp.

Tạo hình công chúa của 'vợ mới màn ảnh' của Vương Hạc Đệ khiến dân tình phát sốt - Ảnh 9

Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Còn nữ chính Lâm An là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ tùy hứng, vừa mềm mại, vừa có chút kiêu ngạo vừa mềm mại đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An.

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